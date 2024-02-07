【美斯訪港】5歲腦瘤童獲安排與美斯見面　美斯面露笑容送親筆簽名

▲ 小球迷Ethan獲安排與美斯驚喜會面。

阿根廷球王美斯隨所屬球會國際邁阿密訪港時未能上陣，引起球迷及港府不滿。不過在願望成真基金的幫助下，小球迷Ethan和岷泰終獲安排與美斯驚喜會面。而美斯在見面時亦面露笑容，鼓勵兩名小朋友積極打倒病魔。

兩位願望童Ethan和岷泰的願望便是與球王美斯見面。患有腦腫瘤的Ethan年紀小小便是足球迷，最喜歡與家人朋友踢波，更會和兄長一同收集世界盃球星卡，而球王美斯便是Ethan的最愛。

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而今年19歲的岷泰早在2014年便已是美斯的球迷，他特別欣賞美斯樂觀正面的性格，於球場上風度翩翩，深受景仰。雖患有勃氏淋巴瘤，美斯奮鬥故事亦是岷泰打倒病魔的支柱。岷泰於8年前許下同美斯見面的願望，終於在今次美斯訪港行程中願望成真。

美斯在與兩位小球迷會面時，亦面露笑容，十分親切，當中5歲小球迷Ethan更得到美斯親筆簽名。

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記者：黃穎津