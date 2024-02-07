湯水食譜︱小朋友新年狂吃煎炸熱氣食物　中醫推介4款清熱下火湯水茶療

▲ 小朋友新年狂吃煎炸熱氣食物，中醫推介4款清熱下火湯水茶療。

【熱氣/清熱/湯水/食譜】每逢農曆新年，家中少不免會準備年糕、蘿蔔糕、角仔、煎堆等煎炸賀年食品，小朋友密密食，加上放假玩得夜，容易熱氣、喉嚨乾涸、咳嗽，甚至流鼻血，TOPick整合中醫意見，為家長們推介4款簡易下火湯水，幫助小朋友紓緩以上症狀。

最新影片：

2款下火湯水

康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸曾接受TOPick訪問時指出，小朋友平時愛吃薯片、薯條、薄餅和餅乾等煎炸香口食物，容易因肺燥引致流鼻血、乾咳無痰、口乾舌燥、甚至令皮膚乾燥痕癢、脫皮及大便乾結難排。

他推介了2款湯水，以紓緩流鼻血、喉嚨乾涸和咳嗽等症狀：

雪梨無花果杏仁湯（4人份）

材料：

雪梨 4個

無花果 4個

南北杏 15克

冰糖 適量

做法：

1. 雪梨、無花果及南北杏洗淨。

2. 雪梨去皮、切片。

3. 加入無花果及南北杏，注入清水10碗，煮約1小時。

4. 放入冰糖即成。

石斛沙參百合湯（4人份）

材料：

石斛 20克

玉竹 15克

杏仁 15克

准山 20克

蜜棗 4粒

瘦肉 適量

做法：

1. 瘦肉汆水。

2. 再與其他藥材同放入煲內。

3. 煲2小時即可。

古醫師提醒，上述兩款食療湯水適合所有體質人士，但發燒者則不宜服用。他又建議，小朋友要紓緩以上病徵，除了改善飲食習慣之外，更需早睡早起，再配合湯水食療才有更佳功效。

2款清熱毒茶療

註冊中醫馬琦傑亦曾分享2款茶療，有助改善小朋友唇乾舌燥﹑生痱滋，以及眼睛乾澀和眼屎問題，爸媽可以在家製作，對症下藥。

清心熱茶療

功效：對付唇乾舌燥和痱滋

材料：

淡竹葉2錢

甘草1錢

做法：煲2碗水，20分鐘煎服

備註：適合1歲以上服用

清肝熱茶療

功效：對付眼乾澀和眼屎

材料：

桑葉 2錢

菊花 2錢

做法：煲2碗水，20分鐘煎服

備註：適合1歲以上服用

兒童可否飲涼茶？

馬醫師表示，坊間的涼茶店會推介小朋友飲夏枯草解熱氣，然而幼兒的體質易寒易熱，若喝了不合體質或症狀的涼茶，會適得其反，有需要應先中醫師查詢。

此外，家長也要了解孩子有否中藥敏感，如果孩子有蠶豆症（G6PD），就不可服用珍珠末、保嬰丹、牛黃解毒片等成藥。他提醒，成藥不可長期服食，藥有三分毒，不可令身體造成依賴，尤其幼兒身體各部位在迅速成長中。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳