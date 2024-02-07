湯水食譜︱小朋友新年狂吃煎炸熱氣食物 中醫推介4款清熱下火湯水茶療
【熱氣/清熱/湯水/食譜】每逢農曆新年，家中少不免會準備年糕、蘿蔔糕、角仔、煎堆等煎炸賀年食品，小朋友密密食，加上放假玩得夜，容易熱氣、喉嚨乾涸、咳嗽，甚至流鼻血，TOPick整合中醫意見，為家長們推介4款簡易下火湯水，幫助小朋友紓緩以上症狀。
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2款下火湯水
康河中醫診所註冊中醫師古鎧綸曾接受TOPick訪問時指出，小朋友平時愛吃薯片、薯條、薄餅和餅乾等煎炸香口食物，容易因肺燥引致流鼻血、乾咳無痰、口乾舌燥、甚至令皮膚乾燥痕癢、脫皮及大便乾結難排。
他推介了2款湯水，以紓緩流鼻血、喉嚨乾涸和咳嗽等症狀：
雪梨無花果杏仁湯（4人份）
材料：
- 雪梨 4個
- 無花果 4個
- 南北杏 15克
- 冰糖 適量
做法：
1. 雪梨、無花果及南北杏洗淨。
2. 雪梨去皮、切片。
3. 加入無花果及南北杏，注入清水10碗，煮約1小時。
4. 放入冰糖即成。
石斛沙參百合湯（4人份）
材料：
- 石斛 20克
- 玉竹 15克
- 杏仁 15克
- 准山 20克
- 蜜棗 4粒
- 瘦肉 適量
做法：
1. 瘦肉汆水。
2. 再與其他藥材同放入煲內。
3. 煲2小時即可。
古醫師提醒，上述兩款食療湯水適合所有體質人士，但發燒者則不宜服用。他又建議，小朋友要紓緩以上病徵，除了改善飲食習慣之外，更需早睡早起，再配合湯水食療才有更佳功效。
2款清熱毒茶療
註冊中醫馬琦傑亦曾分享2款茶療，有助改善小朋友唇乾舌燥﹑生痱滋，以及眼睛乾澀和眼屎問題，爸媽可以在家製作，對症下藥。
清心熱茶療
功效：對付唇乾舌燥和痱滋
材料：
- 淡竹葉2錢
- 甘草1錢
做法：煲2碗水，20分鐘煎服
備註：適合1歲以上服用
清肝熱茶療
功效：對付眼乾澀和眼屎
材料：
- 桑葉 2錢
- 菊花 2錢
做法：煲2碗水，20分鐘煎服
備註：適合1歲以上服用
兒童可否飲涼茶？
馬醫師表示，坊間的涼茶店會推介小朋友飲夏枯草解熱氣，然而幼兒的體質易寒易熱，若喝了不合體質或症狀的涼茶，會適得其反，有需要應先中醫師查詢。
此外，家長也要了解孩子有否中藥敏感，如果孩子有蠶豆症（G6PD），就不可服用珍珠末、保嬰丹、牛黃解毒片等成藥。他提醒，成藥不可長期服食，藥有三分毒，不可令身體造成依賴，尤其幼兒身體各部位在迅速成長中。
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責任編輯：王明芳