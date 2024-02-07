  • 17°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農曆新年2024｜海洋公園推動保育教育　新春多項活動迎龍年

休閒消費 12:59 2024/02/07

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

黃嗣輝與馬浚偉拉隊參觀香港老大街

海洋公園新春期間有多項活動，除了為本地、內地和海外訪客提供獨一無二的休閒體驗，亦把保育教育和野生動物保育放在首要位置，致力透過教育及娛樂體驗，把保育和愛護環境的訊息傳遞到不同接觸層，鼓勵公眾培養可持續的生活模式。

昨日海洋公園跟新城廣播有限公司（新城廣播）進行合作備忘簽署儀式，雙方將共同推動保育教育訊息，計劃未來三年合作，通過新城廣播多角度線上線下不同平台，發放海洋公園在保育方面的最新動向及成果。

海洋公園與新城廣播代表大合照

簽署儀式於海洋公園怡慶坊舉行，在新城廣播有限公司營運總監馬浚偉先生，以及海洋公園公司行政總裁黃嗣輝先生見證下，由新城廣播有限公司總經理（商務及市場拓展）梁耀宗先生，以及海洋公園公司教育主管李美盈女士進行簽署。

驚喜節慶活動

另外，海洋公園今個農曆新年為訪客呈獻一系列驚喜節慶活動，推出全新恆常體驗「老大街霓虹璀璨盛會」及「超新星大比拼」！2 月 10 日至 3 月 3 日期間，海洋公園更誠邀訪客加入「團園賀年 2024」大派對，投入傳統特色的節日體驗賀新歲。

五光十色的霓虹燈招牌已進駐「馬百良葯廠呈獻香港老大街」，打造今年最型格而每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」更是萬勿錯過。此外，訪客只要完成指定任務即可獲得 Bingo 卡參與「星光 Bingo Game」，隨時有機會贏走「星」級禮物！

打咭必到熱點「老大街霓虹璀璨盛會」，置身於 80 至 90 年代燈火璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。

超過十位演員將於每日下午 5 時起驚喜現身，與訪客互動。他們逢星期一至五會為訪客帶來令人驚艷的「舞動狂熱」，而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節。並有每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」。
 

最高瀏覽

【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非