農曆新年2024｜海洋公園推動保育教育　新春多項活動迎龍年

▲ 黃嗣輝與馬浚偉拉隊參觀香港老大街

海洋公園新春期間有多項活動，除了為本地、內地和海外訪客提供獨一無二的休閒體驗，亦把保育教育和野生動物保育放在首要位置，致力透過教育及娛樂體驗，把保育和愛護環境的訊息傳遞到不同接觸層，鼓勵公眾培養可持續的生活模式。

昨日海洋公園跟新城廣播有限公司（新城廣播）進行合作備忘簽署儀式，雙方將共同推動保育教育訊息，計劃未來三年合作，通過新城廣播多角度線上線下不同平台，發放海洋公園在保育方面的最新動向及成果。

▲ 海洋公園與新城廣播代表大合照

簽署儀式於海洋公園怡慶坊舉行，在新城廣播有限公司營運總監馬浚偉先生，以及海洋公園公司行政總裁黃嗣輝先生見證下，由新城廣播有限公司總經理（商務及市場拓展）梁耀宗先生，以及海洋公園公司教育主管李美盈女士進行簽署。

驚喜節慶活動

另外，海洋公園今個農曆新年為訪客呈獻一系列驚喜節慶活動，推出全新恆常體驗「老大街霓虹璀璨盛會」及「超新星大比拼」！2 月 10 日至 3 月 3 日期間，海洋公園更誠邀訪客加入「團園賀年 2024」大派對，投入傳統特色的節日體驗賀新歲。

五光十色的霓虹燈招牌已進駐「馬百良葯廠呈獻香港老大街」，打造今年最型格而每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」更是萬勿錯過。此外，訪客只要完成指定任務即可獲得 Bingo 卡參與「星光 Bingo Game」，隨時有機會贏走「星」級禮物！

打咭必到熱點「老大街霓虹璀璨盛會」，置身於 80 至 90 年代燈火璀璨的香港街道，一邊吃盡懷舊美食，一邊盡情打卡。

超過十位演員將於每日下午 5 時起驚喜現身，與訪客互動。他們逢星期一至五會為訪客帶來令人驚艷的「舞動狂熱」，而周末則有一眾歌手在「躍動星輝耀大街」表演環節。並有每日三場的燈光秀「霓虹閃爍匯演」。

