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【縱火誤殺】涉與女友爭執後燒衣服釀奪命火　鄰居逃生墮樓亡無業男認誤殺候判

社會 13:00 2024/02/07

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涉與女友爭執後燒衣服釀奪命火，鄰居逃生墮樓亡無業男認誤殺候判。（資料圖片）

39歲無業男與女友居於的深水埗白田邨單位內起爭執，有鄰居聽到單位傳出男聲稱「燒哂成個白田邨」，兩人離開單位前通知保安單位有煙，最終釀成大火。居於同樓層的34歲鄰居，半身攀出窗疑吸新鮮空氣時，疑失足墮樓身亡。涉案無業男今（7日）於高院承認誤殺及有意圖縱火罪。被告警誡下承認曾用火機點燃衣服，並稱當時喝了3至4罐啤酒致作出荒唐行為。法官不接納被告因酒後不自覺其作為，押後至2月26日判刑。

被告陳光耀（39歲），報稱無業，承認1項誤殺及1項有意圖而縱火罪。控罪指被告於2021年9月10日，在九龍深水埗白田邨13座誤殺男子李光（譯音），並於同日在13座一單位，無合法辯解摧毀或損壞屬於香港房屋委員會之財產，或罔顧任何財產是否會被摧毀或損壞，或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

代表律師求情指，接納案情具加刑因素，被告愚蠢地作出燃點行為，對此深感後悔。代表律師指，被告與女友計劃結婚，事件將令他畢生難以磨滅。

法官聽取求情時表示，不接納被告稱當時因酗酒而不自覺當日的作為，認為即使喝下4至5罐啤酒亦不算是什麼，將以被告知悉其行為作判刑基礎。法官聽取求情後表示需時考慮，還押被告至2月26日判刑。

案情指，被告的鄭姓女友居於白田邨13座12樓一單位，34歲死者與父母及胞弟居於同一樓層。

案發前一晚約9時許，死者母親鎖上鐵閘及開啟木門後睡覺，死者則於房間玩手機。至凌晨1時，死者母親表示臭到燒膠味，死者認為可能是有人吸毒的氣味，母親遂繼續睡覺。

約10分鐘後，死者大叫「火燭，起身呀」，母親看見全屋濃煙密佈，立即關上木門及房間氣窗。死者著家人到露台暫避，並以濕毛巾掩口鼻。其間死者開啟廚房窗疑吸新鮮空氣，其後死者大叫不能呼吸，遂以半個身軀攀出窗，3名家人捉住死者及表示危險。惟死者攀出窗時，向後踢致母親及胞弟跌在地上，父親突然看見死者從窗戶墮下，並發出巨響。

警方及消防到場後拯救被圍困居民，火勢於凌晨3時許被撲滅，死者被發現倒臥於地下不省人事，最後證實死亡。事件中，11名居民須送院，當中包括死者家人，母親須被送往深切治療部。

根據居於鄰近肇事單位的鄰居指，當晚凌晨約1時至2時許，聽到單位傳出爭執聲，有男聲曾稱「燒哂成個白田邨」，並看見被告女友離開單位，不久，單位傳出濃煙。大廈保安於凌晨2時許，曾看見被告及女友離開，兩人通知保安單位有煙後便離去。

被告於同日早上於石硤尾邨住所被捕，警誡下指每周到肇事單位探訪女友3次，兩人關係良好，惟兩人酒後時有爭執。事發當晚，被告稱與女友爭執，當晚他曾喝下3至4罐啤酒，並曾於單位內吸煙，以及用火機點燃衣服。被告稱與女友離開單位時看見有煙，遂於大堂通知保安後離開。被告澄清當時酒後行為荒唐，反問警員「你會唔會信我真係會燒咗成個白田邨」。

消防指單位沒有助燃物，專家表示沒有跡象因悶燒或電器引致火警，認為火警可能由明火引起，不排除火警因蓄意而起。法醫指死者從高處墮下，身體多處受傷致死，並發現其肺部吸入濃煙致灼傷及浮腫。另外，房署就大廈設施須花逾20.1萬元維修。

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記者：林育慧

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