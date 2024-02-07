【煽惑判囚】涉呼籲衝入警總殺處長　五旬保安員煽惑傷人罪成囚5個月

▲ 涉呼籲衝入警總殺處長，五旬保安員煽惑傷人罪成囚5個月。（資料圖片）

53歲男保安員涉在Facebook回應檢控黎智英的貼文時，稱若能集結幾十萬人衝入警總斬殺鄧炳强和警察高層，對方便不會那麼高氣燄。涉案男子早前被裁定1項煽惑他人傷人罪成，今（7日）於區域法院被判監5個月，法官指暴力的鼓吹一點都不能多。

被告周健國（53歲）被控於或約於2020年12月3日，在港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害警務人員。控方開案陳詞指，前立法會議員林卓廷在2020年12月2日在其Facebook發表名為「今晚又爆大鑊！告黎智英CLS！！！」的貼文，被告案發日留言「如如果能集结幾十萬人衝入警總，暫殺鄧炳强和幾個警察高層，佢地就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴」和「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政，由其是中共」。被告自辯時指，留言屬「發噏風」。

法庭早前為被告索取感化及社會服務令報告，法官李慶年今引述指報告正面，被告稱當時受社運氛圍及社交媒體影響犯案，建議判處社會服務令。辯方求情指，被告的留言近乎異想天開，他在不足36小時內刪除留言，望法庭考慮判社會服務令。

法官指，被告雖然沒有具體計劃如何襲擊警隊和警總，言論較為概括，但當時正值紛亂的時期， 不同的平台有不同的以暴易暴主張，助長暴力的氛圍，直言「這些暴力的鼓吹 ，一點都不能多，一點都不能讓它蔓延」，另被告的適應障礙症屬輕微，對減刑幫助不大。法官以6個月為量刑起點，考慮到被告受查時合作，過去一直奉公守法，相信重犯機會不高，酌情扣減1個月後判囚5個月。

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記者：陳曉欣