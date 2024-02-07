美斯訪港丨兩重病小球迷願望成真見偶像　靠美斯奮鬥故事打倒病魔

▲ 球王美斯訪港，兩重病小球迷願望成真見偶像。

阿根廷球王美斯隨所屬球會「國際邁阿密」訪港時未能上陣，引發連串風波。而這次美斯訪港行程中，有兩名患上重病的兒童就得以見到美斯，5歲的小球迷Ethan更得到美斯親筆簽名，願望成真。

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Make-A-Wish Hong Kong 願望成真基金分享，兩位患上重病的兒童Ethan及少年岷泰都是美斯球迷，其中5歲的Ethan患有腦腫瘤（Brain Tumour），19歲的岷泰則患有勃氏淋巴瘤（Burkitt's Lymphoma）。

Ethan雖然年紀小小，但已是足球迷，最喜歡跟家人朋友踢波，更與哥哥一起收集世界盃的球星卡，最喜愛的就是球王美斯。至於岷泰則早在2014年已是美斯的球迷，特別欣賞美斯樂觀正面的性格，在岷泰患病時，美斯的奮鬥故事激勵了他積極打倒病魔。

岷泰在8年前許下跟美斯見面的願望，至今終於願望成真。而Ethan與岷泰除了獲機會見到美斯，以及隊員佐迪艾巴（Jordi Alba）和沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets），Ethan更獲得美斯的親筆簽名。

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責任編輯：王明芳