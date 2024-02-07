  • 16°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯訪港丨兩重病小球迷願望成真見偶像　靠美斯奮鬥故事打倒病魔

兒童健康 13:17 2024/02/07

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 金像奬2024 農曆新年2024 高才通 狀王之王 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

球王美斯訪港，兩重病小球迷願望成真見偶像。

阿根廷球王美斯隨所屬球會「國際邁阿密」訪港時未能上陣，引發連串風波。而這次美斯訪港行程中，有兩名患上重病的兒童就得以見到美斯，5歲的小球迷Ethan更得到美斯親筆簽名，願望成真。

最新影片：

TOPick一分鐘
農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

Make-A-Wish Hong Kong 願望成真基金分享，兩位患上重病的兒童Ethan及少年岷泰都是美斯球迷，其中5歲的Ethan患有腦腫瘤（Brain Tumour），19歲的岷泰則患有勃氏淋巴瘤（Burkitt's Lymphoma）。

Ethan雖然年紀小小，但已是足球迷，最喜歡跟家人朋友踢波，更與哥哥一起收集世界盃的球星卡，最喜愛的就是球王美斯。至於岷泰則早在2014年已是美斯的球迷，特別欣賞美斯樂觀正面的性格，在岷泰患病時，美斯的奮鬥故事激勵了他積極打倒病魔。

岷泰在8年前許下跟美斯見面的願望，至今終於願望成真。而Ethan與岷泰除了獲機會見到美斯，以及隊員佐迪艾巴（Jordi Alba）和沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets），Ethan更獲得美斯的親筆簽名。

點擊圖片放大
+4
+3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

兒童健康 正能量 美斯 基金 阿根廷 足球

最高瀏覽

【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非