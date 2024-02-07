親子好去處｜紅磡都市公園正式啟用　新公園必影退役消防車+2月辦消防員互動日

▲ 紅磡都市公園正式啟用，場內必影退役消防車！

【紅磡都市公園/新公園/親子好去處/康文署/消防車】香港又有新公園啦！康文署宣布新落成的紅磡都市公園（第一期）正式開放予公眾使用，佔地約2,200平方米，除了提供一系列的康體設施外，更會展示已退役的消防車，讓小朋友可以近距離欣賞，認識更多關於消防車的知識！放學或周末時，家長們都可以帶小朋友去放電！

最新影片推介：

新公園｜紅磡都市公園開放 退役消防車成亮點

康樂及文化事務署於2月2日宣布，位於華信街的九龍城紅磡都市公園（第一期）即日起開放予公眾使用，全場佔地2,200平方米，鄰近紅磡渡輪碼頭，各位可以在公園休憩的同時，欣賞旁邊的海景，享受寫意時光。公園內提供一系列的康體設施，當中包括園內亮點退役消防車展示區、專為長者而設的健身園地、涼亭、草坪及飲水機，顧及不同人士需要之餘，又可以讓大眾多加認識消防車。

▲ 紅磡都市公園（第一期）於即日起開放予公眾使用。（康文署圖片）

新公園｜辦消防車解密活動 宣傳防火意識

園內亮點退役消防車展示區中，設有由香港消防處所捐贈的F418型消防泵車，雖然經已退役，但依然繼續為大家宣揚防火知識。紅磡都市公園將於2月17至18日舉辦的「消防車大解密」活動，屆時會有消防員親身落場，為大家講解消防車的功能和昔日威水史，同時又會較實用防火貼士，提高大眾的防火意識。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

市民若要前往紅磡都市公園（第一期），可以由港鐵黃埔站C1出口步行約7分鐘直達，亦有多條巴士及小巴路線前往。

紅磡都市公園（第一期）

地址：華信街，毗鄰紅磡渡輪碼

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳