【黎智英案】陳沛敏稱黎智英就7.1立會暴動作指示　《蘋果》採訪時需令市民支持運動

▲ 前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，控方展示一段訊息，當中黎就2019年7.1立法會暴動向陳稱，「年輕人衝立法會事令我心情沈重（沉重）」，以及「我們以後幾天的工作是把這些sentiment（情緒）擴大擴散」。陳供稱，以上事件本來已是重大新聞，同事亦本能地記錄事件，黎透過訊息下達指示，即他擔心衝擊立法會帶來爭議，令市民不再支持運動。陳供稱收到指示後，《蘋果》同事都要帶有動機採訪，即是要令到市民支持運動。

案件今踏入第25天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第4天作供，由助理刑事檢控專員張卓勤代表控方續負責主問。

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

控方引述一段訊息指，被告黎智英曾就2019年7.1立法會暴動事主向陳稱，「年輕人衝立法會事令我心情沈重（沉重），你們認為泛民善後工作有什麼該做令運動可以持續？」，又指「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上，爭取市民諒解和支持，得以平反？」，「我們以後幾天的工作是把這些sentiment（情緒）擴大擴散，彌漫成為市民共識」。

陳供稱，以上事件本來已是重大新聞，同事亦本能地記錄事件，但黎亦希望《蘋果》同事跟進，並透過相關訊息作指示，表達他擔心衝擊立法會帶來爭議，令市民不再支持運動，亦希望透過報道令公眾諒解抗爭者。陳指於收到黎的指示後，變相《蘋果》同事都要帶有動機採訪，即是要令到市民支持運動。

控方續引述訊息指，黎曾轉發前區議員岑敖暉的文章「好意思說要『深切反省』？你連記者的問題都不懂答」予陳。陳供稱，黎當時要求她訪問岑敖暉，但由於陳覺得不太適用於新聞上，於是建議放於論壇版中。

控方另引述一則《蘋果》新聞，題為「蓬佩奧晤黎智英討論逃犯例」，頂部寫有「今晨二次版」。陳指，這是因為在印刷報紙途中更改內容，才會有「二次版」，陳解釋加插這則新聞是因為黎與前美國國務卿會面屬重大新聞，而且黎亦關注外國社會對反修例運動的觀感。

聆訊今（7日）午續。

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記者：梁錦麟