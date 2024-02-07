民間電視大獎丨佘詩曼大滿貫成四料視后　教主Edan合演《社內相親》成贏家

▲ 佘詩曼與Anson Lo分別成為民選視帝視后。

由網絡平台「方以文 一個人寫光影」所舉辦之全民提名、全民投票，跨電視平台電影獎項「觀眾在民間電視大獎」今日公佈賽果。

本屆共有14,185人參與投選14項民選獎項，總票數高達180,435票。14個項目中，最多人參與投選「民選最佳劇集」，共計13,715人，結果由盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）主演ViuTV劇《社內相親》奪得。

而且該劇還獲「民選最佳劇本」、「民選最佳戲劇拍檔」、「民選最佳男主角」、「民選最佳男配角」、「民選最佳戲劇拍檔」、「民選最佳電視歌曲」，成是次大贏家。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

佘詩曼「視后四大滿貫」

佘詩曼憑《新聞女王》「文慧心」一角紅遍中港及馬來西亞，大熱榮膺本屆民選視后，獲得4,011票，佔項目總票數30.79%。

連同TVB舉辦之「萬千星輝頒獎典禮2023」當中得到之「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」，成為四料視后，完成「視后大滿貫」。

▲ 《新聞女王》佘詩曼

盧瀚霆三度稱民選視帝

「教主」Anson Lo繼《大叔的愛》、《百萬同居計劃》之後，以《社內相親》連續三年奪得「民選視帝」，獲得6,106票（44.87%），大幅拋離其他對手。同劇拍檔呂爵安獲得第二名。

TVB視帝陳豪憑《破毒強人》「文華」一角，與於《那年盛夏我們綻放如花》中飾演大反派「柯志恆」的張迪文，力抗MIRROR成員躋身最後五強。

▲ 《社內相親》盧瀚霆

高海寧獲民選最佳女配角

民選最佳女配角，由同樣憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得TVB「最佳女配角」的高海寧獲得，得票2,151票（18.20%）。

「ViuTV一姐」陳俞希憑《社內相親》「呂伊婷」緊隨其後。除高海寧外，最後五強之中ViuTV劇集演員共佔四個席位。

▲ 《新聞女王》高海寧

麥沛東奪民選最佳男配角

民選最佳男配角，由麥沛東憑《社內相親》「桂彬」一角奪得，獲得2,233票（18.05%），力壓同劇前輩羅家英。

《冰上火花》「林百威」柯煒林得第三。《那年盛夏我們綻放如花》「張允行」葉振弘、「賴智勇」戴玉麒分別得到第四、五名。五強皆由ViuTV劇集演員獲得。

▲ 《社內相親》麥沛東

鏡粉繼續發威功助MIRROR

MIRROR粉絲「鏡粉」繼續發功，於14項獎項五強位置之中，與MIRROR成員相關的共佔25個席位，佔總數70個席位中的35.71%。

在14項獎項當中8項，由MIRROR成員奪得第一名，共計佔57.14%。

▲ 《社內相親》

《社內相親》獲民選最佳劇集

《社內相親》獲民選最佳劇集，而播放時得到網民熱烈討論的《那年盛夏我們綻放如花》打敗MIRROR成員有份參與的《社內相親》、《MIRROR Time》、《冰上火花》，突圍成功，得到3,591票（26.78%）獲民選最佳攝影。

三項有MIRROR成員參與的五強作品總票數達7,365票（54.93%）。

得獎名單

民選最佳劇集 《社內相親》

民選最佳劇本 《社內相親》

民選最佳攝影 《那年盛夏我們綻放如花》

民選最佳男主角 盧瀚霆 – 姜泰武《社內相親》

民選最佳女主角 佘詩曼 – 文慧心《新聞女王》

民選最佳男配角 麥沛東 – 桂杉《社內相親》

民選最佳女配角 高海寧 – 許詩晴《新聞女王》

民選飛躍進步男藝員 盧瀚霆

民選飛躍進步女藝員 陳漢娜

民選最佳綜藝節目 《MIRROR Time》

民選最佳資訊節目 《爆谷一周》

民選最佳主持 MIRROR《MIRROR Time》

民選最佳戲劇拍檔 盧瀚霆、呂爵安 – 姜泰武、章成勳《社內相親》

民選最佳電視歌曲 《特別約會儀式》盧瀚霆（《社內相親》歌曲）

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