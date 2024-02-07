癌症殺手｜16歲女摸到胸部硬塊　1原因自判「良性」　拖足2年求醫揭患乳癌【附5大症狀】

▲ 台灣一名16歲女生摸到胸部硬塊，但因為一個原因自判「良性」，拖足2年之後求醫才發現患上乳癌。

乳癌是本港女性最常見的癌症，近年新症數字更突破新高。有台灣醫生就分享病例，表示臨床上遇過最年輕的乳癌患者是16歲的女高中生，在摸到乳房腫塊初期不以為意，不料2年後腫塊還在，於是到醫院求診，本以為腫瘤是良性，但檢查結果卻顯示為癌症。

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台灣外科醫生林惠鈺在節目《醫師好辣》中分享看診經歷，指出該名女高中生在媽媽要求「拼第一志願」後，就一直認真捱夜讀書。她某天摸到胸部有硬塊，因為其邊緣平整且能滑動、移動，自行判斷為良性，之後便沒有多加理會。然而到她18歲指考（大學入學指定科目考試）結束後，卻發現2年前摸出的「胸部腫塊」仍然存在，因而到醫院求診。

林惠鈺之後為女生安排超聲波檢查，由於看見腫瘤呈圓形、規則狀，因此初步亦推測是良性腫瘤。不料穿刺檢查的結果顯示腫瘤為惡性，證實女生患上乳癌。

所幸該名女生的情況是由賀爾蒙過度表現引起，在乳癌的國際標準裡屬於偏向為良性的類型，不需要進行化療，但就要連續服用5年的抗荷爾蒙藥物，令身體進入停經狀態，以防止乳腺受到刺激再次增生，長出新的腫瘤。

林惠鈺藉此提醒觀眾，不要認為年輕就沒事，並指出即使是良性的纖維瘤，也會有0.02%機會發生惡性病變，因此絕不能掉以輕心。她亦強調，不少飲食中的塑化劑都會影響乳房，例如手搖飲品所添加的奶精粉便含有「起雲劑」，這些物質會造成荷爾蒙上升，繼而提高患病風險。

那麼，一般人如何得知自己的胸部是否出現病變？林惠鈺就呼籲，女性可以在經期結束後進行「自摸檢查」，首先觀察乳頭是否有出血，洗澡時也可以先檢視胸圍上是否沾有血跡；第二步則是「有沒有摸到硬塊」，可在洗澡時將手抬高觸摸乳房，比較兩邊差異。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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自我乳房檢查方法

其實男女檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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