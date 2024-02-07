美斯訪日本丨 美斯勁開心與日本牛郎Roland合照　表現惹網民超不滿

▲ 日本第一牛郎Roland與美斯合照。

阿根廷球王美斯隨所屬球會國際邁阿密訪港時未能上陣，引起大批球迷及港府不滿，連日來亦令網民熱烈聲討及投訴。

不過日前美斯於香港表演賽缺陣，引起極大迴響。然而球王隨國際邁亞密抵日本東京，美斯於日本落機時，向日本球迷大派笑容，展現親民一面。

周二中午他獨自出席記者會，狀態明顯比在香港更好，參與隊制分組賽，訓練時曾作出短跑衝刺，也曾校炮射波，積極參與訓練，直到晚上還開心地參加歡迎派對，與香港情況分別極大。

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美斯面口明顯不同

日本第一牛郎Roland在社交網分享與美斯近距離接觸的合照，相中可見，美斯展露燦爛笑容，又在波boot上簽名，難怪令粉絲的Roland也十分興，並留言：「沒有因為我的職業背景而對我有偏見，待我友好，多謝你抽出時間。多謝你跟我說，無論是哪個行業，能夠成為一個行業的大師都是極具意義的。」

Roland更指自己非常愛美斯，而自己在全世界只愛三種人，就是自己﹑美斯及其他人。

不過此舉惹起大批網民不滿，不少人狠批美斯與在港的面口完全不同，更留言「睇唔起香港」﹑、「喺香港就愁眉苦臉 去到日本即刻乜事都無」、「好假」。

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