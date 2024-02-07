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【劉允怡離世】醫委會前主席劉允怡離世　享年76歲

社會 15:16 2024/02/07

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醫學界權威、曾任中大醫學院外科教授的劉允怡今早離世。(中文大學圖片)

醫委會前主席劉允怡離世，享年76歲。 劉允怡是香港肝膽胰外科學家。曾擔任中文大學外科學系教授、以及和聲書院創院院長。

中大醫學院以「醫學巨人」為題發悼文，指劉於1989年加入中大醫學院，並於1996年8月至2001年3月出任外科學系系主任。劉教授的開創性研究為醫學領域樹立了嶄新標準，其追求卓越的精神更啟發著一代又一代的醫者，桃李滿門。

中大醫學院院長趙偉仁表示，劉允怡是醫學院的良師益友，是真正的醫學巨人。 他對病患的關切和追求卓越的委身，將長留在我們心中。他對醫學界的貢獻將永留青史。醫學院上下對劉教授的離開深感沉痛，並對劉教授的家人致以最誠摯慰問。

劉教授無私的奉獻精神在醫學界留下了不可磨滅的印記。他對本地以至全球醫學界均貢獻良多，並在政府和業界組織中出任多項重要公職。劉教授於 2003 年獲選中國科學院院士，同年獲授予澳洲皇家外科醫學院院士。

中大校長段崇智亦發聲明，指劉允怡對本港肝癌治療和移植作出開創性貢獻，為他贏得無數國際獎譽。自2010年，劉教授出任和聲書院創院院長，憑藉其對書院和通識教育的信念為中大培養無數人才，中大成員由衷感銘。

段崇智表示，劉熱愛教學及研究工作，多年來在國內外培育了無數外科醫生，桃李滿門，深受學生愛戴。劉教授致力研究肝癌和肝門膽管癌根治切除，以及肝移植等手術，是香港和東南亞地區肝移植的創始人之一。劉教授憑藉其非凡的醫學成就，屢獲國際獎譽，並獲選為多所海內外專科學院的院士或榮譽院士。

醫委會：秉承劉允怡精神  團結一致 

醫委會則向委員發電郵，指劉全心全意和熱情在醫務委員會服務逾22年，直到最近退休。他在業內無私奉獻和正直得到高度評價。醫委會指，劉允怡於卸任時希望委員團結一致，建立更好的醫委會，醫委會會秉承他的精神。

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記者：陳展棋 

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