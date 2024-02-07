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【新年煙花】農曆新年煙花年初二維港上演　相隔4年再度舉行

社會 15:33 2024/02/07

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第一幕《龍騰虎躍》。（政府新聞處）

2024年農曆新年煙花匯演定於年初二（11日）晚上8時在維多利亞港上空舉行，暌違四年再度與市民共賀新春。

今年煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由三艘躉船發放23,888枚煙花彈。

八幕煙花各具特色，第一幕《龍騰虎躍》以氣勢磅礡的「閃電雷鳴」和「銀波大雷」開場，熱烈迎接龍年的來臨。第二幕展示不同形態與顏色的「8」字造型煙花，象徵財源滾滾，並有初次登場的「五彩乾坤球」，寓意天地無垠，祝福市民前途無限。第六幕以「笑臉」和「雙紅心」造型煙花為背景，希望市民在新一年抱持積極樂觀的心態，享受生活的美好。最後一幕《豐收鑼鼓》密集式發放澎湃的「特大錦冠」造型煙花，將整個匯演推向高潮，祝願香港繁榮安定。

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市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣與紅磡繞道等港九多個地方，觀賞到煙花綻放的壯觀場面。市民請特別注意，為籌備3月份大型戶外藝術裝置展覽「teamLab：光漣」，添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）部分草坪、通道及觀景台已暫停開放，由於開放的公共空間有限，市民請盡量前往其他地方，以避免過度擠擁及不能進入的情況。

是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌、香港各界慶典委員會贊助，並得到香港青少年愛國主義教育基金會支持。

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記者：黃穎津

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