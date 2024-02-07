學校動態｜伍時暢學校辦中華文化年宵市集　融入營銷知識讓學生認識創業概念

▲ 在2月6日農曆新年前夕，僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校舉辦了一個名為「Dream Big 時暢年宵市集」的活動。

僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校致力弘揚中華文化，每年會透過綜合學習活動周，以多元化的活動讓學生進行體驗式學習，讓學生從實踐中感受中華文化的精粹。

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為了培養21世紀技能，提高學生的自信心和創意思維、解難、溝通及協作能力，本年度更在綜合學習活動周中融入理財教育的概念，在2月6日農曆新年前夕舉辦了一個名為「Dream Big 時暢年宵市集」的活動，首次讓六年級全級學生運用「行銷4P」理念設計年宵攤位，認識創業的基本概念，將理財知識融會貫通，並進行實踐。

學生的年宵攤位設計多元化，包括DIY手工藝品、賀年人體彩繪、龍年主題的創新遊戲、健營美食等。除了小六學生的年宵攤位外，家長教師會和學校的公益少年團團員也為善不甘後人，同步舉行義賣活動，售賣的物品包括：香港地道美食、賀年飾物、年花、校本特色的利是封……共同為時暢年宵市集增添色。

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「DREAM BIG 時暢年宵市集」還揉合了藝術元素，提供平台讓學生一展才華。當天除了有傳統的醒獅表演外，還有步操樂團、HIP HOP舞蹈、朗誦、陶笛、獨唱和合唱表演，場面熱鬧、一片歡欣，讓到場的家長、學生享受極佳的視聽之娛。

是次活動除了以中華文化「年宵」為題，同時亦提供理財教育的生活實踐與體驗機會，讓學生感受新年氣氛之餘，亦讓同學們的創業夢成真，更讓全體的師生共同實現學校三十五周年的口號：敢想創新x築夢成真！

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責任編輯︰王明芳