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食物過敏｜晚飯後跑10公里　23歲女全身痕癢長風癩　臉腫如豬頭疑誤吃1種食物

食用安全 09:00 2024/02/10

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食物敏感絕對不能看輕，嚴重可致休克和死亡。內地一名23歲女生平日有恆常運動，近日在晚餐後打算跑步幫助消化時，卻誘發身體過敏反應，導致臉部腫痛，全身生風癩。雖然經服藥後，症狀已有所紓緩，不過她思前想後，懷疑自己當晚在晚餐進食了1種食物惹禍。

最新影片：

23歲的事主在「小紅書」分享上述經驗指，自己平日有做運動的習慣，上月某天吃過晚餐後，休息一會就出門在運動場上跑10公里。最初幾公里身體還很正常，當跑了4公里後開始覺得頭痛。但她不以為意，以為只是被大風吹至頭痛，隨後更出現腹痛。當完成10公里後，她發現臉部開始腫痛，身上開始痕癢，出現蕁麻疹（俗稱風癩）。

「跑完後停下來，臉開始腫，以為是沒卸妝的原因，後面身上開始蕁麻疹，打開相機看自己已經變成豬頭了……」

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疑晚餐食蝦惹禍

後來女事主回想當日晚餐曾經吃過蝦，雖然她本身對蟹類、貝類等海產敏感，但平日吃蝦卻不會過敏，她估計這次發病的原因是因為自己本身易過敏的體質，再加上突然運動所導致。她表示，這種過敏情況已經是近期第2次，慶幸情況沒有太嚴重，服用抗敏藥後病情已獲紓緩。但她表示這種情況可以很危險：「嚴重的會暈倒、休克」，提醒有食物敏感的人士要小心留意。

3大誘因可致命

為何平日進食同一種食物不會導致過敏，但運動後就會出現嚴重過敏反應？本港風濕及臨床免疫科醫生李曦曾在港台健康節目《醫生與你》分享指，這種情況屬食物依賴運動誘發的過敏性休克（Food-Dependent Exercise Induced Anaphylaxis，FDEIA），是一種較特別的食物過敏，通常病人平日能夠進食某分量的致敏食物，而不會產生任何過敏反應。但若在進食4至6小時內，加上輔助因素或誘因，就會誘發身體出現嚴重的過敏性休克。李曦醫生指出3大誘因，包括：

  • 做運動
  • 服食非類固醇消炎藥
  • 喝酒

李曦醫生續指，有食物敏感的病人外出用餐時要留意3點。首先要了解自己對甚麼食物敏感，進食前看清楚食物標籤，並主動告訴餐廳職員對甚麼食物過敏。第二，若誤食致敏原可立刻服食抗敏藥抑制敏感反應，之後在慢慢觀察身體變化。第三，若身體出現嚴重情況，如呼吸困難或休克，可以使用「救命針」。

 

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