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腹痛警號︱兒童腹痛或藏3大警號　中醫解構5種常見腹瀉症狀及療法

兒童健康 00:00 2024/02/15

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兒童腹痛或藏3大警號，中醫解構5種常見腹瀉症狀及療法。

【兒童健康/中醫/腹痛】兒童腹痛是常見的問題，但往往背後的原因被忽視。腹痛和肚瀉屬於中醫的脾胃範疇，可能與腸胃功能有關。腸胃病可以後天補救，但如果後天失養導致腹痛和肚瀉，我們需要找出病因，以防止這種失養成為習慣，並增加慢性胃腸病的發病率。由於兒童通常無法清楚描述病情，作為父母，我們需要觀察孩子的生活習慣和身體不適，以避免延誤病情或增加其他胃腸疾病的風險。

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“治病必求治本”？

人體是一個整體的代謝系統，食物需要在消化道中被加工處理成小分子物質，然後才能被吸收進入體內。中醫認為脾胃是後天之本，它負責將食物消化吸收並將營養運送到全身各個器官和組織中。如果消化道的運化過程受到干擾，不僅會影響營養吸收和正常發育，還可能導致各種消化系統疾病的發生。因此，我們不能忽視頻繁的腹痛和肚瀉，因為它們是身體消化系統發出的警號。除了即時處理腹痛和肚瀉的症狀外，我們還必須找出引起這些問題的原因，以保持消化道的健康運作，並預防各種相關的消化系統疾病。

常見腹痛症狀生活習慣治則
「寒」性腹痛臉色蒼白、嘴唇顏色紫暗、怕冷、手腳冰冷等。腸道失養，嗜生冷食品、寒性水果、冷飲⋯不良飲食習慣。溫中、散寒的中藥緩解。
「熱」性腹痛怕熱、口臭、嘔吐物或排泄物味道酸臭，伴有便秘等。腸道失養，嗜零食、甜品、炸辣，高脂厚味等難消化物。消食導滯、清熱的中藥緩解。
幼嬰腹絞痛哭鬧臉紅，或伴有便秘。腸道發育未健全、餵食不當、牛奶蛋白過敏、隨著成長會減輕。溫敷及輕輕按摩腹部，或許放響屁後。

為什麼慎防習慣成病？

兒童的脾胃較薄弱，對食物和藥物的影響深遠，因此需要注意養成良好的飲食習慣和用藥習慣。不良的飲食習慣，如食用寒涼水果、生冷食品、烘焙糕點、零食、碳酸飲料以及煎炸厚味的食物，都會影響兒童的胃腸道健康。此外，學習的精神壓力和睡眠質量也會增加腹痛和肚瀉的發病率。所以，我們應該注意觀察兒童的飲食和用藥習慣，以及睡眠質量和情緒狀況。這樣有助於及早發現腹痛的病因，避免病情的延誤。

常見腹瀉的症狀和治療方法如下：

常見腹瀉症狀治則和方劑
傷寒型糞便酸臭，油膩食物後腹脹痛，肚痛伴有腹瀉，瀉後腹痛消失。消食導滯、健脾和胃（保和丸加減）
風寒型糞便清稀，味不重；伴有惡寒發熱。解表化濕，理氣和中（藿香正氣散加減）
濕熱型

糞便稀薄，有黏液，色深黃而臭。

噁心、發燒、口渴、小便黃而少。

清熱解表（葛根芩連湯加減）
脾虛型水性腹瀉，色淡而不臭，月內反覆性發作，多半飯後就瀉，面萎黃，消瘦，精神差。

益氣健脾，和胃滲濕

(蔘苓白朮散加減)

虛寒型糞便稀，伴有未消化食物，久瀉不止，多半飯後瀉，比較怕冷，手腳冰冷。溫中祛寒(附子理中湯加減)

家居護理 123

1. 急救腹痛腹瀉和嘔吐

腹痛腹瀉和嘔吐常見於胃腸平滑肌肉收縮不受控制。我們可以使用含有薄荷腦成分的外用藥油，按摩腹部1~2分鐘，然後使用熱敷來緩解胃腸平滑肌肉痙攣，調整胃腸功能。一般情況下，腹痛腹瀉和嘔吐的症狀應該在半小時內緩解。如果症狀沒有改善，請注意患兒是否有脫水現象，例如尿量減少、皮膚乾燥無光澤、眼眶凹陷等，如果有，請尋求專業醫生的幫助。

2. 防脫水

根據中醫經絡學說，肺與大腸相表裡。一旦腹瀉引起脫水，會影響身體的免疫能力，增加患上其他疾病的風險。對於一般學童的急性腹瀉，如果症狀持續6~12小時，會增加脫水的風險。因此，建議給患者喝清水或電解質飲料（例如：鹽1g，葡萄糖1茶匙，水500c.c.）來補充身體流失的水分和電解質。

3. 防反複發作

脾胃為後天之本，長期反複發作的腹痛腹瀉，反映脾胃的健康狀況不良，例如患兒食欲不振、消化和吸收力差。建議腹瀉癒後，需要養脾胃，促進食欲及吸收能力，食療方面可以在肉湯加入茯苓、白朮、山藥、薏苡仁、蓮子、扁豆等食材；另外可以選擇艾灸，艾足三里穴、天樞穴，均可脾健脾開胃。

黃天賜中醫教授
香港城市大學榮譽院士
香港中醫骨傷學會(永遠榮譽會長)
香港註冊中醫師
廣州中醫藥大學教授

標題經TOPick編輯修改，原題為《探索兒童腹痛的背後原因》

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責任編輯：王明芳

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