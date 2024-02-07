【過山車故障】迪士尼過山車故障12人一度被困　疑有人登車時間過長致設施暫停

▲ 香港迪士尼有過山車故障。

香港迪士尼有過山車故障。警方今日（7日）下午3時21分接報，指在迪士尼疑有室內過山車故障，停在半空，有人被困。消防人員趕至現場救援。

11歲女童Coco表示出事後有廣播，過山車沒有倒頭、大部份乘客都不慌張，但有部份小孩哭泣。而她則沒有驚慌，又指被困時間亦不是很長。

▲ 11歲女童Coco。（曾秋文攝）

迪士尼樂園表示，下午約3時，星戰極速穿梭設施運作期間，因有賓客登車時間過長，導致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，導致設施暫停。演藝人員馬上協助乘客撤離，事件中無人受傷。其中一列載有12位乘客的列車，由於停靠位置需按樂園既定機制通知消防處到場協助。該列車的所有乘客約於4時15分安全自行離開列車。樂園對所有受影響的賓客致歉。



樂園十分重視賓客和演藝人員的安全，即時暫停設施運作，進行全面檢查，待檢查完成後始重新開放設施。

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記者：黃穎津、曾秋文