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專題研習為本 職專國際課程 一條龍銜接升學大道

特約 10:20 2024/02/09

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合適的升學路，可以改變莘莘學子的一生，助他們追尋夢與想。作為家長，除了煲碗靚湯為子女打氣，更可預早搜集各類升學資訊，因應子女的學習能力及興趣需要，提前做好升學規劃準備。若子女有意將來銜接升讀本地大學或海外學府，更宜選擇獲各界認可，國際通行的課程。

其中職業訓練局（VTC）轄下青年學院（國際課程）開辦三年制職專國際課程（Vocational Baccalaureate, VB）。青年學院（國際課程）參照國際標準以「英國國家文憑課程（BTEC）」第三級延伸文憑課程及「英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）」的水平訂立課程框架，融入專題研習為本的教學內容，BTEC及IGCSE成績均具國際認可資歷。自課程開辦至今，高達九成半的職專國際課程畢業生順利繼續升學，升讀本地高級文憑、學士學位或海外大學等。職專國際課程為學生另闢升學出路，亦為未來專業發展奠定穩固基礎，歡迎應屆中三或以上學生報讀，以下不妨來聽聽一眾VB畢業生的心路歷程吧！

VTC青年學院（國際課程）提供三年制職專國際文憑課程，參照國際標準訂立課程框架，融入專題研習為本的教學內容。

以職專教育裝備自己  獲取國際認受資歷

君翱在學期間取得BTEC和IGCSE等國際認受資歷，畢業後順利銜接英國排名前列的諾丁漢大學攻讀工程學士學位。

從小對工程科學着迷的謝君翱，中學時已立定志向，於是報讀了青年學院（國際課程）的職專國際課程（工程）來裝備自己，鞏固專業根基。他在學期間取得BTEC和IGCSE等國際認受資歷，畢業後順利銜接英國排名前列的諾丁漢大學（University of Nottingham）攻讀工程學士學位。「青年學院（國際課程）倡導專題研習為本的學習模式，讓我寓學於樂，幫助我理解工程科技背後的原理。不同於傳統中學，學院配備尖端的科研設備，讓我得以接觸並了解到最新工程技術。在導師的專業指導下，我完成了無人機檢測儀、3D打印渦輪引擎模型等工程專案。」

青年學院（國際課程）提供尖端科研設備，幫助學生將知識付諸實踐。

學院全面的學習體驗及多元的校園文化，亦為君翱營造了一個充滿活力的學習氛圍。「豐富多樣的活動和工作坊，激發我不斷探索，敢於嘗試。有賴良師的諄諄善誘，我通過實驗和專題研習鞏固所學，提升對工程科學的學術信心和興趣，更參加了VTC舉辦的STEM挑戰盃，贏得『智慧科技應用大獎』。」

向航空航天工程進發 英語授課提升學術表現

立志成為航空航天工程師的浩賢，畢業後升讀香港理工大學航空工程學士學位。

立志成為航空航天工程師的袁浩賢選擇入讀青年學院（國際課程）的職專國際課程（工程），畢業後直接升讀香港理工大學航空工程學士學位。目前，浩賢正全情投入PolyU大學生活，擔任學生大使之外，還熱心於推廣民航事業，課餘更進修滑翔課程，全力將夢想變為現實。「選擇青年學院（國際課程）在於它有完善的教學配套，另採用英語授課，有助提高我的語言能力，在工程領域中運用專業術語進行對話和寫作。」

課程採用英語授課，有助提高學生的語言能力。

這位「未來的航空航天工程師」非常欣賞青年學院（國際課程）因材施教的教學特色。學院會照顧學生不同的學習需要，幫助提升學術表現。「參與分組專題研習增強了我的團隊協作能力，讓我更善於規劃時間和項目管理，提升了未來職場所需的軟實力。最開心是有機會參加各種比賽，不斷挑戰自己，例如我參加了『城市創科大挑戰（City I&T Grand Challenge）』和『創建香港智慧社區（Create Smart District in Hong Kong）』。」

課程具國際認受性  發掘靈活的升學渠道

青年學院（國際課程）的三年制職專國際課程具國際認可學歷，其參照國際標準採用BTEC第三級延伸文憑課程，提供「設計」、「工程」及「運動」三個學科予應屆中三或以上學生報讀。

課程以英語授課，同時涵蓋專業範疇、實務專題項目及全人發展單元。

課程以IGCSE水平設計的英文、中文及數學單元作基礎，主要以英語授課，同時涵蓋專業範疇、實務專題項目及全人發展單元，以培育融貫專業知識與實務技能，兼具理論基礎與解難能力的年輕專才，為他們發掘靈活的升學銜接選擇。修畢課程的學生可按其BTEC及IGCSE成績，選擇升讀本地或海外大學，或升讀VTC開辦的學士學位或高級文憑課程。

修畢職專國際課程後，學生可選擇升讀本地或海外大學，或升讀VTC開辦的學士學位或高級文憑課程。

專題研習（Project-based Learning, PBL）旨在讓學生運用創意思維、解難能力和團隊合作精神，實踐課堂教授的知識和技能完成專題方案，或解決行業正面對的挑戰。學生憑藉優秀專案或設計參與不同的公開比賽，同時獲專業導師、創新科技及多媒體設備輔助實踐所學，例如城大及中電合辦的最新一屆「低碳節能小發明比賽」中學組亞軍和優異獎均來自學院學生。他們運用電腦輔助設計（CAD）和3D打印知識設計出節能環保產品「智慧太陽能窗簾」及「物聯網智能枕頭」，前者具備多用途設計，可以阻擋陽光、降低室內溫度並發電；後者可以測量人體溫度、濕度和活動，提供專屬的睡眠分析，同時促進能源效益。

「VTC青年學院（國際課程）—職專國際課程」（Vocational Baccalaureate, VB）網頁：https://www.vtc.edu.hk/vb/

（特約）

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