教評專欄｜當校長17年堅持給孩子優質教育　基灣小學校長獲頒卓越教育行政人員獎

▲ 2024年1月20日中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)黃靜雯校長獲頒發第六屆卓越教育行政人員獎。

2024年1月20日中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)黃靜雯校長獲頒發第六屆卓越教育行政人員獎，並從教育局首席助理秘書長謝婉貞女士手中接受此獎項。

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此獎項由香港教育行政學會主辦，兩年一屆，甄選卓越教育行政人員作獎勵，並提供機會讓得獎者分享經驗及心得，促進香港教育發展。在頒獎禮中，黃校長提到她廿多歲已當上校長，她認為年輕做校長更要懂謙虛求進，她也感謝家人、前輩及同事們的支持，才可以得到此殊榮。

「卓越」的兩個解釋：Powerful和Excellent，分別標示個人內在所擁有的信念及影響力，以及別人對自己成就的評估。黃校長表示她自當老師的第一年，已立下「行使命、長知識、愛學生」為事業的目標，她很重視人的價值，希望透過與同事們整個群體一起努力、一起學習、一起求進，將優質的教育及愛心播種給孩童，讓他們生命能健康成長。

黃校長至今已當校長17年，因這份堅持及信念，她也善用工餘時間積極參與教師培訓工作，她曾擔任多所大學的新任校長及中層教師培訓導師，亦已有多名曾一起共事的主任、副校長成為校長，持守以人為本的信念，領導學校發展。

每一個成功的領導者，背後都有一批優秀的員工支持著整個組織的運作，因此黃校長認為這次獲獎並非單憑她個人的努力，而是全體教職員的光榮。她表示基灣小學(愛蝶灣)除了學業成績優異，音樂教育表現卓越，近年亦在STEAM發展及生命教育方面，給予學生豐富的學習體驗，並培養他們的服務精神。

黃校長亦提倡孔子的教育理念：「之知者不如好之者，好之者不如樂之者。」即懂得學習的人不如喜愛學習的人；喜愛學習的人不如以學習為樂的人。教育工作者必須有啟蒙的角色，讓孩子從學習中體會到樂趣，勇於面對成長的挑戰，享受生命之美好，這比起頭腦上的知識或按照喜好去學習，更為重要。

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因此，黃校長經常身體力行，參與師生不同的活動，甚至陪伴學生將STEAM水耕收成送到社福機構，一同體會「助人為快樂之本」的道理。她又會定期與學生午餐，與孩子們分享成長點滴，分擔他們成長的喜與悲。

沒有團隊，哪有領導？一位領導者能夠把理念實踐出來，整個團隊也得同心合力，互相效力，當中良好溝通，才能把校長的理念活現出來，甚至演繹得更好，讓學生得益。因此，一位卓越的行政人員，不但是把事情做好，更是能帶動團隊，並肩做「好的事情」。

校長的領航，配合團隊的齊心，一同提供優質教育，榮神益人。教育是神聖工作，也是使命，讓我們以聖經羅馬書8章28節一句經文作總結：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」

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撰文：中華基督教會基灣小學(愛蝶灣)黃靜雯校長/教育評議會執委、戴家莉副校長/教育評議會會員