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【特首落區】李家超到大埔林村吃盤菜 拋寶碟祝香港龍騰新程

政治 16:01 2024/02/07

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特首李家超今日到大埔林村。（李家超fb圖片）

特首李家超表示，政府很重視18區關愛共融的生活環境，自從區議員宣誓就任後，地區活動在不同方面有好的發展。他感謝關愛隊，發揮了關愛的價值，亦指這屆政府希望努力凝聚，讓市民努力工作過後，有個溫暖的家。

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大埔林村由今日起至年初四，舉辦「林村許願夜市」，當中包括「夜光寶碟」活動。李家超今日在民政及青年事務局長麥美娟陪同下到訪現場，與長者交談及品嚐盤菜，並用了100元買寶牒，寫上「香港龍騰新程，市民身體健康」，之後到許願樹試拋寶牒。

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李家超在社交平台發文稱，新年願望是「搞活香港經濟、搞好民生，讓香港更勝從前」，並將願望寫在寶碟上，再拋上林村許願樹。他表示，有許願樹的「加持」，以及政府與社會各界攜手努力，必定能願望成真。

麥美娟：鼓勵市民向區議員及關愛隊提出23條立法意見

在《基本法》23條立法方面，麥美娟指過去2日，律政司副司長及保安局局長為區議員及關愛隊主要成員進行導讀，以了解23條立法諮詢文件內容，而區議員的職能要做到「上情下達、下情上報」。

麥美娟續指，在兩場講解會中，有區議員收集地區市民聲音，表示認為要盡快立法，配合國安法「做足全套」。她亦鼓勵市民向區議員及關愛隊提出意見。

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記者：戴朗希

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