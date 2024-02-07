【打擊毒品】海關搜泰國來港寵物食品貨櫃　檢價值850萬大麻花拘2人

▲ 海關搜泰國來港寵物食品貨櫃，檢價值850萬大麻花拘2人。（曾秋文攝）

海關毒品調查科毒品調查第2組調查主任關雋賢今日（7日）表示，早前海關海域及港口科人員透過風險評估和資料分析，鎖定一個由泰國來港的海運併裝貨櫃，報稱載有13批不同種類的貨物，其中一批為寵物食品，根據貨物資料顯示，寄貨人和收貨人的業務性質和貨物不相符，而貨物來自高風險地區，人員決定扣留貨物作檢查。

在上周六（3日），人員在葵涌海關大樓進行檢驗，在貨櫃箱內中間位置尋獲該批貨物，合共有90包寵物食品，進行X光檢查時，發現可疑影像，包裝中間位置藏有不一致物品，打開後檢獲內藏真空包裝的草本植物，經快速測試後對大麻呈陽性反應，最終檢獲約40公斤懷疑大麻花，約值850萬元。

海關毒品調查科接手跟進，根據資料是寄往屯門一工廈單位，但地址不實，物流公司顯示貨物會送到元朗一個貨櫃場儲存，至約1星期後𠡳華55歲報稱司機的收貨男子到來提貨，海關隨即將他拘捕，並得知貨物會再轉運到元朗另一個貨櫃場暫存。相信販毒集團利用物流公司和從業員多重掩飾，企圖逃避偵查。

此外，昨日（6日）人員到荃灣寶豐路進行反毒品行動，在晚上截查一名28歲女子，在其手持的紙袋中搜出約50克懷疑霹靂可卡因，隨即將其拘捕。並押解她到附近一個村屋單位搜查，再檢獲約3公斤懷疑可卡因、約150克霹靂可卡因和200克懷疑氯胺酮，以及一批毒品包裝工具，同時在單位內拘捕一名31歲懷疑涉案男子，2人報稱無業，相信利用單位作毒品儲存、包裝和分銷工場，行動中檢獲的毒品市值約340萬元，估計供應新界區。

毒販利用位置僻遠的村屋收藏毒品，海關會繼續留意販毒趨勢，以有效打擊販毒活動。被捕2人已被暫控一項販毒危險藥物罪行，案件在明日（8日）於西九龍裁判法院提堂。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：曾秋文