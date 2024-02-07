  • 16°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 17:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】海關搜泰國來港寵物食品貨櫃　檢價值850萬大麻花拘2人

社會 16:03 2024/02/07

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

海關搜泰國來港寵物食品貨櫃，檢價值850萬大麻花拘2人。（曾秋文攝）

海關毒品調查科毒品調查第2組調查主任關雋賢今日（7日）表示，早前海關海域及港口科人員透過風險評估和資料分析，鎖定一個由泰國來港的海運併裝貨櫃，報稱載有13批不同種類的貨物，其中一批為寵物食品，根據貨物資料顯示，寄貨人和收貨人的業務性質和貨物不相符，而貨物來自高風險地區，人員決定扣留貨物作檢查。

在上周六（3日），人員在葵涌海關大樓進行檢驗，在貨櫃箱內中間位置尋獲該批貨物，合共有90包寵物食品，進行X光檢查時，發現可疑影像，包裝中間位置藏有不一致物品，打開後檢獲內藏真空包裝的草本植物，經快速測試後對大麻呈陽性反應，最終檢獲約40公斤懷疑大麻花，約值850萬元。

海關毒品調查科接手跟進，根據資料是寄往屯門一工廈單位，但地址不實，物流公司顯示貨物會送到元朗一個貨櫃場儲存，至約1星期後𠡳華55歲報稱司機的收貨男子到來提貨，海關隨即將他拘捕，並得知貨物會再轉運到元朗另一個貨櫃場暫存。相信販毒集團利用物流公司和從業員多重掩飾，企圖逃避偵查。

此外，昨日（6日）人員到荃灣寶豐路進行反毒品行動，在晚上截查一名28歲女子，在其手持的紙袋中搜出約50克懷疑霹靂可卡因，隨即將其拘捕。並押解她到附近一個村屋單位搜查，再檢獲約3公斤懷疑可卡因、約150克霹靂可卡因和200克懷疑氯胺酮，以及一批毒品包裝工具，同時在單位內拘捕一名31歲懷疑涉案男子，2人報稱無業，相信利用單位作毒品儲存、包裝和分銷工場，行動中檢獲的毒品市值約340萬元，估計供應新界區。

毒販利用位置僻遠的村屋收藏毒品，海關會繼續留意販毒趨勢，以有效打擊販毒活動。被捕2人已被暫控一項販毒危險藥物罪行，案件在明日（8日）於西九龍裁判法院提堂。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：曾秋文

相關文章

【消委會】JPEX案登十大消費新聞首位　康城鑿穿主力牆獲選「最離譜」新聞
19:33 2024/02/06
【消委會】JPEX案登十大消費新聞首位　康城鑿穿主力牆獲選「最離譜」新聞
【煽惑判囚】涉呼籲衝入警總殺處長　五旬保安員煽惑傷人罪成囚5個月
今日 13:03
【煽惑判囚】涉呼籲衝入警總殺處長　五旬保安員煽惑傷人罪成囚5個月
【縱火誤殺】涉與女友爭執後燒衣服釀奪命火　鄰居逃生墮樓亡無業男認誤殺候判
今日 13:00
【縱火誤殺】涉與女友爭執後燒衣服釀奪命火　鄰居逃生墮樓亡無業男認誤殺候判
【黎智英案】陳沛敏稱黎智英就7.1立會暴動作指示　《蘋果》採訪時需令市民支持運動
今日 13:35
【黎智英案】陳沛敏稱黎智英就7.1立會暴動作指示　《蘋果》採訪時需令市民支持運動
【珍惜生命】黃大仙橫頭磡邨女子脫毛刀割頸　昏迷送院搶救
今日 14:46
【珍惜生命】黃大仙橫頭磡邨女子脫毛刀割頸　昏迷送院搶救

你可能感興趣

【消委會】JPEX案登十大消費新聞首位　康城鑿穿主力牆獲選「最離譜」新聞
19:33 2024/02/06
【消委會】JPEX案登十大消費新聞首位　康城鑿穿主力牆獲選「最離譜」新聞
【煽惑判囚】涉呼籲衝入警總殺處長　五旬保安員煽惑傷人罪成囚5個月
今日 13:03
【煽惑判囚】涉呼籲衝入警總殺處長　五旬保安員煽惑傷人罪成囚5個月
【縱火誤殺】涉與女友爭執後燒衣服釀奪命火　鄰居逃生墮樓亡無業男認誤殺候判
今日 13:00
【縱火誤殺】涉與女友爭執後燒衣服釀奪命火　鄰居逃生墮樓亡無業男認誤殺候判
罪案 九龍 泰國 危險藥物 海關 葵涌 運輸 元朗 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
【美斯甩底】美斯賽前訓練認真射波　東京記者會親身說法
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非