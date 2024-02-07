【財案2024】3社團齊倡樓市全面撤辣　陳勇：避免調高民生相關公共收費

▲ 3社團齊倡樓市全面撤辣。（九龍社團聯會供圖）

香港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會今天上午會見財政司司長陳茂波，就新一份《財政預算案》遞交建議書。3個社團齊促請當局全面撤辣。新社聯會長陳勇則表示，政府必須小心審視，避免調高與民生相關的政府收費項目，免得市民百上加斤。

朱立威：關愛隊資源太少影響日常運作

3個社團代表在會面後見記者，港島聯理事長、立法會議員蘇長荣指，政府通過長期拓展，今日的土地和房屋供應量已持續增加，與2010年時今非昔比，因此建議將各類物業交易徵收印花稅的稅率恢復至2010年「辣招」推出前的水平。他又建議加大力度推出股票市場流動性的政策，強化離岸人民幣中心對香港資本市場的獨特作用等。

聯會秘書長朱立威則提到，現時關愛隊資源太少，影響日常運作和服務，希望政府未來增加地區關愛隊的資源，讓關愛隊為基層社會的服務能力得到提升。

徐莉倡設國家安全國民教育推廣基金

九龍社團聯會會長王惠貞希望，特區政府持續推動盛事經濟，及推出措施維持香港國際金融中心地位。此外，她建議各項政府再擔保計劃延長1年至1年半。

理事長徐莉則指，2019年「黑暴」讓香港陷入危局，地區雖然自發推廣國民教育，惟財政有壓力，希望政府增設國家安全國民教育推廣基金，讓推廣能長久維持。她亦建議向12歲以下兒童派發兒童醫療券等。

陳勇倡增居所貸款及住所租金稅務優惠

新社聯會長陳勇表示，本港疫後經濟復甦力度較預期弱，當局須以具體措施紓解民困。例如增加居所貸款及住所租金稅務優惠、增設聘請外籍傭工免稅額，以及檢討港鐵「利潤分享機制」等。對於當局有意檢視長時間無調整的公共服務收費，陳勇強調，政府必須小心審視，盡力避免調高與民生直接相關的政府收費項目，免得市民百上加斤。

理事長譚鎮國則稱，港府須推動北都建設，加強與大灣區各城市的交流和合作。但在新界推展各項大型基建工程項目的同時，也應著重改善鄉村基礎設施，加強街燈、道路、去水系統、供水設施等建設。

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責任編輯：趙居逸