【應用科學大學】都大擬提出申請　林群聲：倘成功將保留非應用科學科目

▲ 都大校長林群聲。（資料圖片）

政府上周公布應用科學大學申請條件及財政配套支援，都會大學已即時回應表示正積極考慮提出申請。都大校長林群聲接受報章專訪表示，倘都大成功申請成為應科大，大學設有專責委員會，將負責檢視開辦哪些課程配合「應科大」頭銜，委員會現已有初步想法。

不過，林群聲表示，大學內部有聲音，憂慮不屬「應用科學」的科目會被裁減。林群聲強調，都大即使成為應用科學大學，仍希望保留其他範疇的科目，舉例如哲學和創意寫作等均會獲保留，「希望學生做個有修養的人」，並期望在本學年加快推進應科大計劃，9月新學年可落實。

林群聲又形容，應科大將是為職專教育「重新包裝」的機會，改變家長、學生及社會對應用課程是「次一等」的看法，亦期望日後成立的「應用科學大學聯盟」有愈多院校參與愈好。

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責任編輯：馮琪雅