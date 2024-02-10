食用安全丨食客外賣鍋貼回家中伏　打開驚見滿盒「黑炭」致癌物　店家採取3招平息事件

台灣一間水餃鍋貼連鎖店近日被食客投訴食物質素參差，該名食客外賣了一份鍋貼回家享用時，卻發現鍋貼被店家煎到狀似黑炭，讓他擔心食用後有致癌風險。後來他更翻查網上評論，發現不少網民亦有類似遭遇，因此決定於網上公開事件。

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據事主在Facebook發文指，他早前於台灣新北市新生街一間水餃鍋貼連鎖店分店購買一盒煎鍋貼，當他回家打開紙盒時，只見全盒鍋貼表皮上竟黏滿了密密麻麻的黑色燒焦物，猶如黑炭般。他擔心一旦食用，會引起致癌風險，諷刺表示：「要確定不會致癌啊」。

▲ 事主打開外賣盒驚見全黑鍋貼。(爆料公社二社FB圖片)

事主之後致電涉事店家告之情況，對方亦有因此致歉，惟他擔心店方只是口頭上敷衍，因此他發文提醒大眾。

「真的不能拿出來賣啊⋯⋯發文出來希望各位朋友不要中伏，也希望店家能即時反應！」

事主還附上一年前其他客人在網上的評論，顯示受害者絕非只有自己，其他網民事後亦有主動分享自己有近似遭遇。事件曝光後，不少網民大為驚訝，由於網上引起極大迴響，水餃鍋貼連鎖店總公司事後隨即回應事件向事主致歉，同時採取以下補救措施：

為事主更換一份現點現煎鍋貼

將涉事分店員工召回總公司再培訓

涉事店舖「休業」一天

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燒焦食物有致癌風險

食物安全中心曾指出，燒烤時肉類表面接觸到超過攝氏200度火焰，食物油脂會受熱分解而產生多環芳香族碳氫化合物（PAHs）。翻查資料，國際癌症研究機構將大部分PAHs列為第2B組又或是第3組，即「或可能令人類患癌」以及「在會否令人類患癌方面未能分類」。

事實上PAHs在環境中無處不在，以烘焗、燒烤、煙燻等食物製作方法亦會產生PAHs，同時幾乎燒焦的食物的任何部分都會含有PAHs；相對而言，以某些方法（例如蒸）烹煮的食物，則只含非常小量PAHs。

零失敗煎餃秘訣

日本料理研究家中村奈津子曾在節目《駆け込みドクター!運命を変える健康診断》分享絕對零失敗的煎鍋貼做法。

小火預熱平底鍋，加入1茶匙的油，將整個鍋底塗滿油。

鍋貼下鍋時，輕輕壓一壓，讓餃子坐下去。（如是用未解凍的鍋貼可省去此步驟。）

把鍋貼圍著鍋內圍圈，盡量排放得密密麻麻，不要有空隙。

轉中火，煎2分鐘。不用煎至金黃色，只需略煎便可。

在鍋貼和鍋貼的旁邊，加入150毫升熱水。

加蓋蒸7分鐘。

開蓋，繼續煮至水分蒸發，期間不要移動鍋貼。

當聽到油開始「滋滋」地跳動的聲音後，拿起鍋打圈搖動。

在鍋邊加入麻油，再煎4分鐘，即成。

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