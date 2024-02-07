【DSE】文憑試准考證已發出　考生須核對個人資料

▲ DSE文憑試已發出准考證。（資料圖片）

DSE中學文憑試筆試，今年4月開鑼。考評局宣布，已經向所有考生，派發2024年文憑試准考證。

學校考生須經所屬學校，獲派准考證；至於自修生，包括香港、內地以至海外來港應考，准考證也透過郵遞寄出。

DSE自修生如在2月15日之前，仍未收到准考證的話，可向考評局學校考試及評核部查詢

地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓

電話：36288860

電郵：dse@hkeaa.edu.hk

DSE考生如收到准考證，要小心核對個人資料、包括報考科目／卷別／應考語文，以及考場名稱和地址等資料。

DSE考生需依照准考證的日期與時間，到獲分派的考場應試。

應考DSE各科考試時，須出示准考證正本，以及香港身份證正本，供核對身分。

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責任編輯：吳卓峰