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賀歲盃丨雲集世界盃得主勾球迷回憶　合約大不同球星勢落場獻技

娛樂 16:38 2024/02/07

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賀歲盃

香港足球壇最近風起雲湧，令全港球迷恍如提早過「赤口」一樣嬲爆，但球迷們仍有最後的「反CUP機會」！由17位世界頂級球星組成、充滿集體回憶的「世界明星隊」以及「香港明星隊」，將於2月13日在香港大球場上演賀歲盃。

賀歲盃闊別香港4年，大會希望藉此機會在賀歲盃這個於香港傳承逾110年的傳統足球賽事中，重新點燃香港人的足球熱情，共同見證賀歲盃再度回歸，為香港注入正能量。

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闊別4年，今年再有賀歲盃。

與球員獨立簽約

當中「世界明星隊」包括「意大利金童」迪比亞路（Alessandro Del Piero）、「羅馬王子」托迪（Francesco Totti）、前歐洲及世界足球先生、巴西名將的李華度（Rivaldo）、「西班牙神射手」大衛韋拿（David Villa）、「西班牙鐵衛」佩奧爾 （Carles Puyol）、「世界盃功臣」馬特拉斯（Macro Materazzi），以上6位家喻戶曉的球星，再加上曾於98年偕球王施丹奪得世界盃的「法國名宿」羅拔皮利斯（Robert Pires），令「世界明星隊」的世界盃得主增至7名。

更有消息指，這次賀歲盃之合約形式有別於近期的表演賽，是由賽事的主辦單位逐一跟「世界明星隊」的球員獨立簽約，並非以球隊形式洽談合作，今次將來港的17位球星對落場獻技均興致十足，加上「世界明星隊」中大部分在球員當打時代都未曾來過香港，對本地球迷而言是神奇、頂級、超卓的體驗。

而且門票定價相對「老少咸宜」，為180元至980元，回水機會低但性價比超高。

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球星大年初三出席歡迎酒會

難得一班世界級經典球星來港獻技，他們率先於賽前2月12日（大年初三）晚上6時30分假尖沙咀1881公館中庭舉行出席歡迎酒會。

於明天（2月8日）早上11時開始至2月9日下午3時，開放20個專屬入場名額予球迷搶購，免費登記成為FWD MAX 會員並只需以1,000 MAX 積分加2,780元，便能參與歡迎酒會，近距離一睹十多位國際殿堂級球星的風采。

尖沙咀1881公館

除上述7位世界盃得主外，不得不提還有利物浦歐聯冠軍隊長希比亞（Sami Hyypia）、史奈達（Wesley Sneijder）、華朗 （Juan Veron）、文迪達 （Gaizka Mendieta）、摩連迪斯 （Fernando Morientes）、列卡度卡華路（Ricardo Carvalho）、施維斯達（Mikael Silvestre）、堤亞高文迪斯（Tiago Mendes）、門將祖利奧施薩 （Julio Cesar）和大衛占士（David James），絕對星光熠熠，可謂比國際更國際！

在歡迎酒會前，韋拿、佩奧爾、文迪達、摩連迪斯、華朗、史奈達及施維斯達等，更預先拍片跟香港球迷問好，誠意十足。

撰文 : TOPick柴犬出動

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