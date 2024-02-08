農曆新年2024丨康文署體育設施新春開放時間一覽 M+新年休館+大部分場館初三重開
【農曆新年2024/親子好去處/M+/博物館/運動場開放時間】農曆新年將至，家長們如果想帶小朋友去博物館、圖書館、運動場等地方，做運動、看書共度親子時光的話，就要留意農曆新年期間的開放時間及日期，避免到時「摸門釘」！TOPick為大家整理了全港康樂文化場所的新年開放時間，包括M+博物館、香港故宮文化博物館及康文署公共服務，大家記得留意清楚先去！
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農曆新年2024｜公園伊館照常開放
康樂及文化事務署轄下公園及遊樂場、伊利沙伯體育館的設施於農曆新年假期間將照常開放，康體通網上預訂系統服務亦會照常運作。康文署豁下的游泳池及水上活動中心均於農曆年初一至三（2月10至12日）暫停開放。
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農曆新年2024｜部分體育場館初三重開
另外，部分康樂體育設施，包括體育館、壁球場、網球場等會於農曆年初一、二（2月10至11日）暫停開放，年初三（12日）重開。以下為部分於年初三重開的康體設施，詳細請參閱康文署網頁。
|地區
|場地（年初三重開）
|設施
|東區
|港島東體育館
|體育館設施、草地滾球場
|灣仔區
|維多利亞公園
|網球場、草地滾球場
|黃泥涌體育館
|體育館設施、壁球場
|銅鑼灣運動場
|網球場
|深水埗區
|石硤尾公園體育館
|體育館設施
|荔枝角公園二期
|網球場
|油尖旺區
|九龍公園體育館
|體育館設施、壁球場
|花園街體育館
|體育館設施、壁球場
|離島區
|東涌文東路體育館
|體育館設施
|葵青區
|青衣西南體育館
|體育館設施
|青衣公園
|網球場
|沙田區
|馬鞍山遊樂場
|人造草地足球場、網球場
|屯門區
|屯門鄧肇堅運動場（網球場）
|網球場
|屯門康樂體育中心
|高爾夫球練習場、射箭場
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農曆新年2024｜圖書館初一至初三休息
至於其他康樂設施，如游泳池、水上活動中心、學生自修室、香港公共圖書館等均於年初一至年初三（2月10至12日）暫停開放，只有公園、遊樂場及伊利沙伯體育館於農曆新年期間如常開放。詳情如下 ：
|康樂體育設施
|年初一至三
（2月10-12日）
|公園
|如常開放
|遊樂場
|如常開放
|伊利沙伯體育館
|如常開放
|游泳池
|暫停開放
|水上活動中心
|暫停開放
|刊憲泳灘服務
|暫停開放
|大球場及各運動場
（除已作預訂安排外）
|暫停開放
|各地方的度假營
（*農曆年三十（2月9日）將不提供宿營服務）
|暫停開放
|香港公共圖書館
|休館
|流動圖書館
|休館
|學生自修室
（*農曆年三十（2月9日）下午五時休館）
農曆新年2024｜博物館及視覺藝術中心新年安排
康文署轄下15間博物館及視覺藝術中心均於農曆年三十（2月9日）下午五時休館，年初一及年初二（2月10至11日）全部休館，年初三（2月12日）博物館如常開放，視覺藝術中心至年初四回復正常開放時間。
以下為各博物館及視覺藝術中心：
|博物館
（農曆年三十（2月9日）下午五時休館；
年初一及年初二（2月10至11日）休館；
年初三（2月12日）如常開放）
|香港歷史博物館
香港文化博物館
香港科學館
香港藝術館
香港太空館
香港海防博物館
茶具文物館
香港鐵路博物館
三棟屋博物館
上窰民俗文物館
葛量洪號滅火輪展覽館
孫中山紀念館
李鄭屋漢墓博物館
羅屋民俗館
香港電影資料館
|視覺藝術中心
（農曆年三十（2月9日）下午五時休館；
年初一至年初三（2月10至12日）休館；
年初四（2月13日）如常開放）
|油街實現
香港視覺藝術中心
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農曆新年2024｜故宮博物館、M+及藝術館開放時間
農曆新年期間，香港故宮文化博物館、M+博物館及香港藝術館亦會有特別的開放時間。
詳情請參閱下表：
|場館
|農曆年三十
（2月9日）
|農曆年初一及二
（2月10日至11日）
|農曆年初三
（2月12日）
|香港故宮文化博物館
|如常開放
|休館
|如常開放
（開放時間為上午十時至晚上八時）
|M+博物館
|如常開放
|休館
|如常開放
（開放時間為上午十時至下午六時）
|香港藝術館
|下午五時休館
|休館
|如常開放
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責任編輯：王明芳