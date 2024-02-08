農曆新年2024丨康文署體育設施新春開放時間一覽　M+新年休館+大部分場館初三重開

▲ 康文署體育設施於農曆新年的開放時間一覽。

【農曆新年2024/親子好去處/M+/博物館/運動場開放時間】農曆新年將至，家長們如果想帶小朋友去博物館、圖書館、運動場等地方，做運動、看書共度親子時光的話，就要留意農曆新年期間的開放時間及日期，避免到時「摸門釘」！TOPick為大家整理了全港康樂文化場所的新年開放時間，包括M+博物館、香港故宮文化博物館及康文署公共服務，大家記得留意清楚先去！

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農曆新年2024｜公園伊館照常開放

康樂及文化事務署轄下公園及遊樂場、伊利沙伯體育館的設施於農曆新年假期間將照常開放，康體通網上預訂系統服務亦會照常運作。康文署豁下的游泳池及水上活動中心均於農曆年初一至三（2月10至12日）暫停開放。

▲ 康文署轄下大部分康體設施於年初三重開。（香港經濟日報資料庫圖片）

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農曆新年2024｜部分體育場館初三重開

另外，部分康樂體育設施，包括體育館、壁球場、網球場等會於農曆年初一、二（2月10至11日）暫停開放，年初三（12日）重開。以下為部分於年初三重開的康體設施，詳細請參閱康文署網頁。

地區 場地（年初三重開） 設施 東區 港島東體育館 體育館設施、草地滾球場 灣仔區 維多利亞公園 網球場、草地滾球場 黃泥涌體育館 體育館設施、壁球場 銅鑼灣運動場 網球場 深水埗區 石硤尾公園體育館 體育館設施 荔枝角公園二期 網球場 油尖旺區 九龍公園體育館 體育館設施、壁球場 花園街體育館 體育館設施、壁球場 離島區 東涌文東路體育館 體育館設施 葵青區 青衣西南體育館 體育館設施 青衣公園 網球場 沙田區 馬鞍山遊樂場 人造草地足球場、網球場 屯門區 屯門鄧肇堅運動場（網球場） 網球場 屯門康樂體育中心 高爾夫球練習場、射箭場

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農曆新年2024｜圖書館初一至初三休息

至於其他康樂設施，如游泳池、水上活動中心、學生自修室、香港公共圖書館等均於年初一至年初三（2月10至12日）暫停開放，只有公園、遊樂場及伊利沙伯體育館於農曆新年期間如常開放。詳情如下 ：

康樂體育設施 年初一至三

（2月10-12日） 公園 如常開放 遊樂場 如常開放 伊利沙伯體育館 如常開放 游泳池 暫停開放 水上活動中心 暫停開放 刊憲泳灘服務 暫停開放 大球場及各運動場

（除已作預訂安排外） 暫停開放 各地方的度假營

（*農曆年三十（2月9日）將不提供宿營服務） 暫停開放 香港公共圖書館 休館 流動圖書館 休館 學生自修室

（*農曆年三十（2月9日）下午五時休館）

農曆新年2024｜博物館及視覺藝術中心新年安排

康文署轄下15間博物館及視覺藝術中心均於農曆年三十（2月9日）下午五時休館，年初一及年初二（2月10至11日）全部休館，年初三（2月12日）博物館如常開放，視覺藝術中心至年初四回復正常開放時間。

以下為各博物館及視覺藝術中心：

博物館

（農曆年三十（2月9日）下午五時休館；

年初一及年初二（2月10至11日）休館；

年初三（2月12日）如常開放） 香港歷史博物館

香港文化博物館

香港科學館

香港藝術館

香港太空館

香港海防博物館

茶具文物館

香港鐵路博物館

三棟屋博物館

上窰民俗文物館

葛量洪號滅火輪展覽館

孫中山紀念館

李鄭屋漢墓博物館

羅屋民俗館

香港電影資料館 視覺藝術中心

（農曆年三十（2月9日）下午五時休館；

年初一至年初三（2月10至12日）休館；

年初四（2月13日）如常開放） 油街實現

香港視覺藝術中心

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農曆新年2024｜故宮博物館、M+及藝術館開放時間

農曆新年期間，香港故宮文化博物館、M+博物館及香港藝術館亦會有特別的開放時間。

▲ M+博物館將於年初一及二（2月10日至11日）休館。（M+博物館網站圖片）

詳情請參閱下表：

場館 農曆年三十

（2月9日） 農曆年初一及二

（2月10日至11日） 農曆年初三

（2月12日） 香港故宮文化博物館 如常開放 休館 如常開放

（開放時間為上午十時至晚上八時） M+博物館 如常開放 休館 如常開放

（開放時間為上午十時至下午六時） 香港藝術館 下午五時休館 休館 如常開放

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責任編輯：王明芳