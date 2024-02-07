【黎智英案】陳沛敏稱黎智英要求「做好」反修例新聞　黎曾提醒深入處理警暴新聞

▲ 陳沛敏指黎智英曾要求「做好」反修例新聞。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，控方問及「飯盒會」討論甚麼主題時，陳供稱會討論如何報紙雜誌化，黎亦曾要求反修例運動的新聞要「做得好」，並關注警暴新聞，提醒要「做得深入」。

案件今踏入第25天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏踏入第4天作供，由助理刑事檢控專員張卓勤代表控方續負責主問。

控方展示2019年7月29日的蘋果頭版報道「警亂槍掃射平民」，再問及為何其中一條標題稱示威者使用生雞蛋，但照片卻顯示示威者用起火手推車推向警方。陳供稱，她在出版前一天休息，未有參與討論。

控方問及陳一般在「飯盒會」時會討論何事，陳供稱黎一般會定下主題，邀請相關部門同事，若與紙媒有關，陳亦會參與，其間陳會提及近來的工作情況，黎會講及對時局看法。控方續問及「飯盒會」會討論甚麼主題，陳指，例如會討論如何報紙雜誌化，電腦部引入新系統等。

控方引述陳早前證供，指黎會講述對時局看法及提供建議。陳指，黎會要求反修例運動的新聞要「做得好」，並關注警暴新聞，提醒要做得深入。

控方引述黎的助手Mark Simon 與陳的對話，問及為何Mark Simon 會問陳是否需要防毒面罩及頭盔。陳供稱，由於當時示威頻密，記者採訪時需要這些工具，Mark Simon亦曾表示他有方法購買到。控方問及陳是否相信Mark Simon的說話，陳供稱當時僅禮貌上說多謝，但未有認真對待。

對話內容亦顯示Mark Simon曾問及陳，有否派記者到美國華盛頓訪問前香港眾志秘書長黃之鋒及歌手何韻詩，陳沛敏當時表示「有」。控方續問及黃和何曾否到過美國，陳供稱「我記得有」。

聆訊明（8日）續。

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記者：梁錦麟