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過年煩惱｜親戚女兒收入高　男子回家過年不斷被母親疲勞轟炸

家事百科 18:36 2024/02/08

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內地一名子女被母親埋怨不及其他親戚子女的收入高。

不少年青人也十分抗拒農曆新年的到來，因為很容易被親朋戚友問及一些令人難堪的問題，如「拍左拖未」、「人工幾多」等等。內地一名男網民發文大呻，臨近新年被母親埋怨工資不及某親戚家的孩子高，令她顏面盡失。帖文一出，隨即引起無數網民共鳴，更有人表示：「原來大家的爸媽都一樣。」

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綜合內地媒體報道，一名男網民發帖，指自己本想著開開心心提早回家鄉過年，怎料卻意想不到地受到母親的轟炸。事緣，其母知悉一名親友的女兒月入達2萬人民幣（約2.2萬港元），令男網民的母親心生羨慕，

她爸媽多有面子。

緊接著，男網民的母親就不斷轟炸他，令他感到十分無奈，因為從小到大其母已喜歡將自己與他人作對比，想不到現在長大成人了，也仍遭受到如此對待，令男網友感到「心很累」。

帖文引起大量網友共鳴，有網民表示：「我媽說，孩子爭氣賺到錢，才能讓父母有面子，小時候攀比成績，現在攀比薪水」、「別人家的孩子永遠比我優秀」；也有網友建議「以其人之道，還治其人之身」，「我一般都說『誰誰誰家的爸媽，退休金一個月都7000、8000元（人民幣，約新台幣3萬至3.5萬元），你們才多少』，用魔法打敗魔法」。

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責任編輯︰王明芳

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