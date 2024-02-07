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【空氣質素】去年部分污染物濃度反彈　環保署：整體改善趨勢延續

社會 17:28 2024/02/07

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環保署預計，並料隨繼續推動電動車等減排措施，有信心整體空氣污染水平會持續下降。(王韻青攝)

政府今（7日）公布2023年本港空氣質素情況，數項污染物濃度較去年反彈，但署方認為整體空氣質素延續近年改善趨勢，並料隨繼續推動電動車等減排措施，有信心整體空氣污染水平會持續下降。

環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧表示，去年PM2.5、PM10、及NO2的年均濃度均較前年上升1至2微克，而臭氧、二氧化硫年均濃度就下降1微克。他指，前年社會活動受疫情影響有大程度的下降，去年社會活動整體復常，個別空氣污染物濃度上升屬正常現象，認為整體空氣質素也延續近年改善趨勢，又形容去年空氣質素已是回歸以來第二好。

他續指，去年大氣及路邊的主要空氣物濃度低於2021年，與2019年比較亦跌約20%；若與2011年比較，各污染物跌幅更介乎4至7成。另外相對2014年，一般及路邊檢查站的高健康風險日數及時數，分別減少41及117日；和453小時及942小時。至於低能見度時數也由2004年的1570小時下降8成至296小時。

蕭智慧又稱，PM10、PM2.5的年均及日均濃度，以及NO2的年均和1小時濃度均符合香港空氣質秦指標；而SO2的日均及10分鐘平均濃度、及CO的1小時及8小時平均濃度亦已達世衛最終指標。

不過，本地的空氣質素仍面對不少挑戰，包括旺角、觀塘、銅鑼灣及中環等高船及汽車流量的地區，NO2的年均濃度均超標，達每立方41至68微克。另外，雖去年一般監測站臭氧濃度有所減少，但路邊監測站不降反升，整體臭氧濃度仍相當高。

署方又強調臭氧是區域問題，需要區域合作解決，環保署已經完成為期三年的大灣區光化學臭氧污染研究，已初步掌握臭氧的特性已形成的原因，會繼續收集數據觀察臭氧的產生情況；而暫時分析發現，大灣區臭氧生成可以透過揮發性有機化合物（VOC）及減氮氧化物管制，相信地區深度減氮氧化物有助削減產生臭氧峰值的日子，而同時減氮氧化物及VOC亦會有助減少臭氧濃度，粵港澳三方將協同減排及治理，但有關工作暫未有時間表，仍需再協商。

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記者：黃小冰

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