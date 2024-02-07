自閉症｜4歲自閉症女童語言發展遲緩　中醫治療4次後說話顯著進步

▲ 4歲自閉症女童語言發展遲緩，經中醫治療後說話顯著進步。

【自閉症/專注力不足/發展遲緩/中醫/SEN】據本港教育局，自閉症小學生在過去5個學年共增長2成6。「蘇安莎中醫診所」註冊中醫師、香港大學中醫內科碩士吳海琪最近就分享了一個案例，指一名4歲女童確診自閉症結合語言發展遲緩，經4次針灸治療後，開口說話比以前多，老師亦說女童有改善；其後再陸續進行4次治療，女童說話明顯進步，特別是英文單字方面。

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據Facebook專頁「蘇安莎中醫診所 - 現代化中醫醫療」，註冊中醫師、香港大學中醫內科碩士吳海琪近日分享一宗個案，指一名4歲女童患者，確診自閉症結合語言發展遲緩，在8次頭皮針灸治療後，小朋友開口、說單字方面明顯進步。

吳醫師指出，該名4歲小朋友仍未能以連續句子做表達，性格較為固執、情緒亢奮。幼稚園老師建議，小朋友可能需要轉向特殊學校。此外，小朋友平日也有胃口差、睡眠時發開口夢的情況。

4次針灸後改善胃口 開口說話比以前多

吳醫師診斷小朋友屬於「脾胃不和、兼有內熱」，是小兒五遲病中的「語遲」，建議小朋友每周進行頭皮針治療。而經過4次治療後，家長向吳醫師表示，小朋友胃口有改善、發開口夢情況減少；開口說話比以前多，老師亦說小朋友有改善。

及後小朋友轉到特殊學校，亦有再陸續進行4次治療，家長表示小朋友說話方面明顯進步，能跟隨指引說單字，特別是英文單字進步明顯；在新學校也適應得好。

針灸治療有助根治發展遲緩、自閉症、專注力不足

醫師指出，針對SEN學童的治療，一般可透過中藥、針灸或推拿來處理。中藥治療在不犧牲療效的原則下，以易入口為優先，可有效改善日常症狀，如胃口差、入睡差、磨牙、發開口夢等。

而針灸治療能夠有效刺激大腦前額葉，加快神經傳導，有根治發展遲緩、自閉症、專注力不足等的效果。如小朋友未能配合中藥或針灸，可以考慮小兒推拿來達到療效。小朋友對中醫治療的反應比較快及理想，一般在頭1至4次治療已可開始見到改善，建議2至3個月治療能大致痊癒。

文章獲「蘇安莎中醫診所 - 現代化中醫醫療」授權轉載，標題及內容經TOPick編輯修改

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責任編輯：王明芳