【藏爆炸品】涉租迷你倉藏爆炸品　小號演奏家認藏爆炸品4月判刑

▲ 小號演奏家今承認藏爆炸品候判。資料圖片

33歲小號演奏家涉在2022年，於其租用的迷你倉被搜出爆炸品和長刀等，今（7日）於區域法院承認管有爆炸品及管有攻擊性武器兩罪。案情指，涉案物品可製成土製炸彈和計時炸彈。法官押後求情及判刑至4月10日，待索取專家報告，被告續還押。

被告文曦（33歲，音樂家）承認於於2022年9月2日，在九龍紅磡鶴園東街恒藝珠寶大廈2樓「e多迷你倉」一倉房，明知而管有爆炸品，即4,908克硝酸鉀粉狀固體、5公斤鋁粉狀固體、616克硫磺粉狀固體、約702克火箭及約652克羅馬焰火筒等；以及於同日同地管有攻擊性武器，即1支彈叉連43顆鋼珠、2把斧、3把刀、2支木棒、2支伸縮棍及1支金屬棍，意圖將其作非法用途使用。

案情指，警方在2022年9月2日下午5時許於紅磡截停被告，被告於查問下承認租用涉案迷你倉存放烈酒。警員與被告前往涉案迷你倉，在倉內多個樂器盒、背囊及行李箱中，檢獲長刀、斧頭、伸縮棍、4,908克硝酸鉀粉狀固體、616克硫磺粉狀固體、10枚火箭和20枝羅馬焰火筒等物品。

2021年8月17日至2022年9月2日期間，被告是該倉房的唯一租戶，紀錄顯示被告在該段日期共進入了倉房108次。專家指，涉案化學品是炸藥原材料，部分可製成土製炸彈和計時炸彈。

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記者：陳曉欣