【高爾夫球】郭永亮：有信心辦好「「LIV Golf 」賽事　希望帶來全新的盛事

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國際職業高爾夫球賽事、「LIV Golf 職業巡迴賽」首設香港站，賽事下月8日至10日在粉嶺高爾夫球場舉行。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，已經有26個國家的遊客購買門票前來觀賽，他指以往的公開賽事，每日平均有過萬名觀眾入場，對入場觀眾的數目很有信心，並可以辦好盛事。

郭永亮表示，哥球會向政府借用已收回的舊場一至八號洞舉辦賽事。他指，LIV有專家來視察過場地，指哥球會經過很激烈競爭，才爭取到LIV Golf於香港作賽，會配合對方去改變現有設施，以滿足到各位參賽球手的要求，包括要加高安全網。

他指，比賽將會結合音樂及嘉年華等元素，希望為香港帶來全新的盛事，推動更多市民，尤其年輕人接觸這項運動，推動高爾夫球在港的發展，期望賽事可以每年持續在港舉辦。

被問到球王美斯在國際邁阿密表演賽未有落場，會否影響香港盛事之都的形象，郭永亮表示，不了解當中情況，不作評論，但相信只是個別事件，香港是一個多元化城市，哥爾夫球會亦很有信心能夠順利舉辦賽事。他提到，主辦方LIV Golf正申請「M品牌」，而無論是否屬於「M品牌」，哥爾夫球會都會全力辦好賽事。球會亦正與主辦方積極溝通，期望為知名球手安排比賽以外的活動，與市民近距離接觸。

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責任編輯：陳展棋