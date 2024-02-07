【操控少女】涉安排兩少女賣淫主腦等認罪候判　官指求情圖淡化對事主影響

▲ 涉操控少女賣淫，主腦等人認罪還押候判。資料圖片

31歲助理工程督察涉安排15歲女友及另一名15歲少女賣淫，事後僅付200至1,000元肉金和冒牌手袋作報酬，警方在Telegram發現賣淫貼文後揭發事件。涉案工程督察連同2名同伙及1名嫖客早前承認導致另一人賣淫罪等共17罪，今（7日）於區域法院求情，法官質疑辯方淡化事件對受害人的影響，案件押後至2月20日判刑。

被告為李家良（45歲，地產中介）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工人），以及女被告廖靜雯（33歲，鋼琴老師）。

鄭共承認14項控罪，包括與16歲以下女童非法性交罪，以及導致另一人賣淫等12罪；另與司徒同承認1項導致另一人賣淫罪，以及與廖同承認1項依賴他人賣淫為生罪。李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製造及管有兒童色情物品共3罪。事發於2021年10月14日至2022年3月30日，涉及兩名案發時均為15歲的事主X及Y。

鄭另被控與16歲女童以下作嚴重猥褻行為等共7罪，以及李另被控的與16歲以下女童非法性交罪獲存檔法庭。

代表被告嫖客李家良的律師求情指，背景報告提到被告是好爸爸，努力工作支持家庭，被告對X表達出悔意。心理報告指，被告以往拍攝性行為影片時，曾徵求女方同意，只是在本案中未徵得X同意，專家認為被告的重犯風險偏低。

辯方又指，雖然X有創傷後遺症，但情況未至最差。暫委法官黃士翔質疑辯方是否想淡化X的感受，引述報告指X於事發2年後仍受影響，辯方則否認淡化說法。

被告鄭嘉華的大律師杜浩成求情指，雖然心理報告指被告有中度重犯風險，但認為專家作出評估時未考慮被告已婚和被告妻子有孕，望法官不要給予全部比重，又指人誰無過，望法庭考慮被告初犯，給予被告更生機會。法官聽畢求情押後判刑至2月20日。

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記者：陳曉欣