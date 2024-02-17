飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開

到底每日要飲幾多水才算健康？甚麼時候喝才正確？台灣有營養師指出，每人每天至少要補充1,500至2,000cc的水，同時分享8個飲水黃金時間，建議大家只要依照每個時間點內飲夠一杯水，就能確保每日補充足夠水分，維持身體健康。

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台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中，分享8個飲水黃金時間：

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8個飲水黃金時間

第一杯－起床： 起床後飲水有助代謝養顏、幫助排便。

起床後飲水有助代謝養顏、幫助排便。 第二杯－09:00： 工作前飲杯水有助提升專注力。

工作前飲杯水有助提升專注力。 第三杯－11:30： 午飯前飲水能夠墊胃，增加飽足感，避免過量進食。

午飯前飲水能夠墊胃，增加飽足感，避免過量進食。 第四杯－13:00： 飯後飲水有助維持代謝、幫助消化。

飯後飲水有助維持代謝、幫助消化。 第五杯－15:30： 下午茶時間飲水可以減少疲勞、提神醒腦。

下午茶時間飲水可以減少疲勞、提神醒腦。 第六杯－17:30： 晚餐前飲水有助緩解飢餓感、避免暴食。

晚餐前飲水有助緩解飢餓感、避免暴食。 第七杯－19:00： 飯後飲水有助消化和代謝。

飯後飲水有助消化和代謝。 第八杯－21:00：睡前飲水有助避免血液濃稠，但頻尿者可減量。

高敏敏提醒大家，這些水分的攝取是指一般的飲用水，而非含糖飲品、濃茶、調和果汁、濃咖啡等飲品。她同時叮囑大家，攝取過多糖分容易造成脂肪囤積，過多咖啡因也會讓身體排出更多的水分，不利補水。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

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