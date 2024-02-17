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飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開

食用安全 08:05 2024/02/17

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到底每日要飲幾多水才算健康？甚麼時候喝才正確？台灣有營養師指出，每人每天至少要補充1,500至2,000cc的水，同時分享8個飲水黃金時間，建議大家只要依照每個時間點內飲夠一杯水，就能確保每日補充足夠水分，維持身體健康。

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台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中，分享8個飲水黃金時間：

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8個飲水黃金時間

  • 第一杯－起床：起床後飲水有助代謝養顏、幫助排便。
  • 第二杯－09:00：工作前飲杯水有助提升專注力。
  • 第三杯－11:30：午飯前飲水能夠墊胃，增加飽足感，避免過量進食。
  • 第四杯－13:00：飯後飲水有助維持代謝、幫助消化。
  • 第五杯－15:30：下午茶時間飲水可以減少疲勞、提神醒腦。
  • 第六杯－17:30：晚餐前飲水有助緩解飢餓感、避免暴食。
  • 第七杯－19:00：飯後飲水有助消化和代謝。
  • 第八杯－21:00：睡前飲水有助避免血液濃稠，但頻尿者可減量。

高敏敏提醒大家，這些水分的攝取是指一般的飲用水，而非含糖飲品、濃茶、調和果汁、濃咖啡等飲品。她同時叮囑大家，攝取過多糖分容易造成脂肪囤積，過多咖啡因也會讓身體排出更多的水分，不利補水。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

 

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