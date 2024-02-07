賀歲片丨《鴨仔也移民》跳出舒適圈展新生活　同場加映《壞蛋奬門人》全新短片

▲ 賀歲動畫電影《鴨仔也移民》。

近年在動畫電影片愈戰愈勇的Illumination，繼《超級瑪利歐兄弟大電影》、《壞蛋獎門人》系列後，全新原創動畫《鴨仔也移民》（Migration）在賀歲檔上映。

鴨家一直過著單調刻板生活，爸爸滿足於與家人安穩地留在新英格蘭的池塘裡，直到永遠。但媽媽渴望改變現狀，帶兒子和女兒見識外面廣闊世界。

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▲ 《鴨仔也移民》

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某天，牠們碰著另一家遷徙鴨，並興奮地分享在世界各地的驚險故事，在怪叔叔推波助瀾下，鴨媽終於說服了爸起行，目標是向南方出發，途經紐約前往熱帶牙買加。

鴨家的計劃很快便出錯，令行程途中多番碰釘，有驚心動魄，也有意外收穫；誤打誤撞下牠們認識了很多五湖四海的動物新朋友，讓大家重新了解彼此、認識自我。

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從鴨仔角度看世界

毛一家經過很多意想不到的歷程，終於從新英格蘭起程飛往牙買加。一家人在旅程中建立了更深的聯繫，同時被每一次新的冒險重新塑造。隨著他們對外面的世界瞭解更多，他們就更團結和更瞭解自己的家庭。

導演班傑明維拿（Benjamin Renner）說：「我們的目標是在電影的佈景和地點創造新鮮感和驚喜感，我們想從全新的角度呈現這些地點，讓觀眾透過角色的眼睛看它們，目的是讓觀眾仿如親歷其境，與角色一起旅行，體驗新事物，以不同的眼光看待熟悉的地方。」

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▲ 《鴨仔也移民》

他續指：「秋天的新英格蘭盡是令人歎為觀止的紅、黃、綠色，我們想捕捉它的美麗。紐約市是毛一家前往牙買加的第二站，這座城市令人望而生畏，在那裡我們看到了人類對自然界構成的威脅——從可怕的天際線到瘋狂的鴨子廚師，透過在城市中穿梭，他們遇到了新朋友 懵姐和多萊。當一家人前往牙買加時，風景變得越來越有活力，象徵著他們逃離冬天，迎來夏日，我們以牙買加生機勃勃、色彩繽紛的風景來反映這種轉變，每走一步，環境都會變得更加陽光明媚，更加誘人。」

《鴨仔也移民》是從鴨仔的角度出發，所以人類被當作是「其他動物」來對待，我們無法理解他們的語言。這決定使電影製作人能夠創造一種更加身臨其境的體驗，讓觀眾能夠感受到鴨仔來到紐約時的驚訝和困惑。

▲ 《鴨仔也移民》

同場加映《壞蛋奬門人》新短片

同時，製作團隊甚至把真的鴨子帶到動畫工作室，供動畫師研究——從牠們如何游泳和移動，到如何跳入和跳出水面。

班傑明維拿說：「把真正的鴨子帶到工作室是一次非常有趣的經歷，我們在停車場圍成一圈，鴨子被放在中間，那是一種超現實的感覺，就像鴨子是人們關注的焦點，我們所有人都默默地觀察著牠們。綠頭鴨是常見的鳥類，我發現牠們很有親和力，很有趣，尤其是當牠們發脾氣和嘎嘎叫的時候。」

而《鴨仔也移民》在戲院播映時，同場加映特別加映《壞蛋奬門人》全新短片《月球大暴走》（Mooned），一張戲飛雙重享受。

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