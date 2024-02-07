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【資料外洩】港大教育學院電腦伺服器遭入侵　7400名學者或學生資料恐已外洩

社會 18:11 2024/02/07

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香港大學教育學院電腦伺服器日前遭入侵。（資料圖片）

香港大學教育學院電腦伺服器遭入侵，院方於事發後8日對外公布事件。院方今日（7日）表示，學院部分內部文件有機會已經外洩，經初步評估，外洩文件或涉約400名訪問學者及約7,000名學生資料，共約7,400人受影響，惟暫無證據顯示外洩資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。

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外洩文件涉學院內部文件、逾10年會議紀錄

港大教育學院電腦伺服器於上周二（1月30日）遭受網絡攻擊，院方發現事件後即時確保伺服器連結已中斷，外聘網絡安全顧問及港大資訊科技服務（Information Technology Services）亦立即展開調查。

院方於上周五（2月2日）起得以檢視相關日誌檔案，隨後發現學院部分內部文件，包括課室預約記錄、內部指引、系統管理文件，及自2012年起的會議議程文件和會議紀錄，有機會已被外洩。經初步評估，檔案可能涉及的個人資料包括約400名訪問學者的資料、約3,000名學生的學習進度和約4,000名研究式研究生課程申請人的摘要。目前無證據顯示外洩的資料涉及任何人士的薪金、銀行戶口資料或香港身份證號碼。

院方已報警及通報私隱專員公署

教育學院譴責一切形式的非法網絡活動，並已就事件向香港警務處報案及向個人資料私隱專員公署報告。同時，學院正積極檢視事件及採取可行措施以減低事件帶來的影響，並按港大資訊科技服務的意見加強整體網絡保安措施。學院正就此事件通知學生和校友，並將持續檢視情況，適時再作進一步通知。

院方對事件深表遺憾，並向可能受影響人士致以衷心歉意，促請他們提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用。受影響人士如有疑問可通過特設電郵（edu2024data@hku.hk）聯繫學院。

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記者：馮琪雅

香港大學 網絡保安 罪案 香港身份證 大學教育 大學 警務處

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