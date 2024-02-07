  • 15°C
香港時間 : 2024207日 (週三) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外傭假期｜外傭放假回鄉機票旅費3大問題　僱主需付膳食及交通津貼幾多錢？

家事百科 18:41 2024/02/07

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

根據僱傭合約，當外傭放假回鄉，僱主需要支付外傭的旅費、膳食及交通津貼。

【外傭放假/聘請外傭/請姐姐/外傭機票】很多菲傭印傭到香港工作時，其實在鄉下都有屬於自己的家庭及子女。思鄉之情人人有，但冷靜過來，勞工處對於回鄉的安排其實是有條款依據的。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱曾為健康停工結婚30年展新里程　聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持

Q1. 當僱傭合約屆滿或終止後，僱主是否須要向外傭支付返回原居地的旅費？

是。根據標準僱傭合約的規定，僱主須負責外傭於合約屆滿或終止時返回原居地的旅費。僱主通常會給外傭1張返回原居地的機票及返回原居地期間每天港幣100元的膳食及交通津貼。

外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？

Q2. 當合約屆滿或終止後，我是否須要向傭工支付返回原居地的旅費？我還有沒有其他事項要留意？

是。根據標準僱傭合約，你須負責傭工於合約屆滿或終止時返回原居地的旅費。勞工處建議僱主向傭工提供1張內含免費基本行李託運的機票，而非等同機票價值的現金，以減少傭工在收取旅費後，只出境到鄰近地區而非返回其原居地的情況。另外，在購買機票前，你可先與傭工確認離港安排（如離港日期、目的地等），以便雙方有足夠及合理時間處理有關合約屆滿或終止的事宜。

聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事

Q3. 根據僱傭合約，我需要支付多少膳食及交通津貼給傭工？

這將視乎傭工由香港返回其原居地所需的時間而定。僱傭合約規定，傭工返回原居地期間每天的膳食及交通津貼為港幣100元。如你提供非直接返回原居地的機票，你或須因旅途日數增加而增加上述按日計算的膳食及交通津貼。

希望以上最新資訊能幫助各位僱主了解更多關於外傭旅費、膳食及交通津貼問題。

文章獲「陽光女傭中心」授權轉載。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲

相關文章

外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？
12:54 2024/02/06
外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？
聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由
18:36 2024/01/26
聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
12:00 2024/01/06
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事

你可能感興趣

外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？
12:54 2024/02/06
外傭假期｜農曆新年假期遇上星期日+3日勞工假　新手港媽：外傭係咪一定要放假？
聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由
18:36 2024/01/26
聘請外傭︱聘請外傭是碰彩數的遊戲 僱主分享本地斷約外傭常見3大理由
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
12:00 2024/01/06
聘請外傭丨僱主可派姐姐幫他人兼職工作？　外傭居家工作5大注意事
外傭 交通津貼 家庭關係 僱傭合約 勞工處 機票

最高瀏覽

2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非