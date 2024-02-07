外傭假期｜外傭放假回鄉機票旅費3大問題　僱主需付膳食及交通津貼幾多錢？

▲ 根據僱傭合約，當外傭放假回鄉，僱主需要支付外傭的旅費、膳食及交通津貼。

【外傭放假/聘請外傭/請姐姐/外傭機票】很多菲傭印傭到香港工作時，其實在鄉下都有屬於自己的家庭及子女。思鄉之情人人有，但冷靜過來，勞工處對於回鄉的安排其實是有條款依據的。

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Q1. 當僱傭合約屆滿或終止後，僱主是否須要向外傭支付返回原居地的旅費？

是。根據標準僱傭合約的規定，僱主須負責外傭於合約屆滿或終止時返回原居地的旅費。僱主通常會給外傭1張返回原居地的機票及返回原居地期間每天港幣100元的膳食及交通津貼。

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Q2. 當合約屆滿或終止後，我是否須要向傭工支付返回原居地的旅費？我還有沒有其他事項要留意？

是。根據標準僱傭合約，你須負責傭工於合約屆滿或終止時返回原居地的旅費。勞工處建議僱主向傭工提供1張內含免費基本行李託運的機票，而非等同機票價值的現金，以減少傭工在收取旅費後，只出境到鄰近地區而非返回其原居地的情況。另外，在購買機票前，你可先與傭工確認離港安排（如離港日期、目的地等），以便雙方有足夠及合理時間處理有關合約屆滿或終止的事宜。

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Q3. 根據僱傭合約，我需要支付多少膳食及交通津貼給傭工？

這將視乎傭工由香港返回其原居地所需的時間而定。僱傭合約規定，傭工返回原居地期間每天的膳食及交通津貼為港幣100元。如你提供非直接返回原居地的機票，你或須因旅途日數增加而增加上述按日計算的膳食及交通津貼。

希望以上最新資訊能幫助各位僱主了解更多關於外傭旅費、膳食及交通津貼問題。

文章獲「陽光女傭中心」授權轉載。

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責任編輯：林綺玲