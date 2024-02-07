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消委會「兔年十大消費新聞」結果出爐   JPEX案登榜首兼「最大快人心」    

會員專區 19:04 2024/02/07

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 金像奬2024 高才通 中一面試 MIRROR 區區有好校 名校專區

消委會「兔年十大消費新聞」結果出爐   

        JPEX案登榜首兼「最大快人心」        

由消費者委員會主辦的「兔年十大消費新聞」結果公布暨頒獎典禮已於2月6日圓滿舉行，今屆共有4,620人投票。

涉及金額逾十億、有多位知名人士涉案被捕的JPEX案，以4,057票登上榜首，同時被選為「最大快人心」消費新聞。影響全港市民的垃圾徵費以3,899高票當選第2位；至於引起廣泛關注的日出康城單位鑿穿主力牆事件，則以3,213票成為第3位，並同時獲選為「最離譜」消費新聞。其他躋身十大的還包括「開心香港」及「香港夜繽紛」、日本水產禁令、電騙急增、「掟彩虹」糾紛、人工智能ChatGPT及港島大停電。詳細投票結果如下：

「兔年十大消費新聞」
 

排名新聞票數
1

JPEX客戶無法提幣 遭證監點名警告

警方拘捕多名網紅及找換店負責人 涉串謀詐騙

4,057
2垃圾徵費延至2024年實施 將設半年適應期3,899
3日出康城單位鑿穿主力牆 屋宇署下令還原3,213
4

口罩令實施近3年終撤銷

政府推「開心香港」刺激經濟

3,142
5

日本排放核廢水 港禁10都縣水產進口


本港市民再「盲搶鹽」囤貨

3,054
6

網騙電騙個案急增 手法層出不窮


騙徒以AI換臉換聲呃錢

2,754
7

冒險樂園顧客「掟彩虹」頻擲界

質疑硬幣較中獎區域大報警

 

「香港夜繽紛」啟動

設海濱、廟街夜市刺激消費

 

2,596
9

人工智能ChatGPT席捲全球


政府、大學及各界紛紛研究應對措施

2,258
10

港燈人為駁錯電纜 港島多區大停電


仍獲額外利潤獎勵 政府引入懲罰機制

2,118

主題獎新聞排名

「最大快人心」新聞票數
JPEX客戶無法提幣 遭證監點名警告
警方拘捕多名網紅及找換店負責人 涉串謀詐騙		3,284
「最抵讚」新聞票數
口罩令實施近3年終撤銷
政府推「開心香港」刺激經濟		1,984

 

「最離譜」新聞票數
日出康城單位鑿穿主力牆 屋宇署下令還原1,846

「十大消費新聞選舉」今年已是第20屆，活動旨在透過公眾投選消費新聞，提高市民對消費權益的認識和關注。投票於1月4日至24日進行，成功投票人士自動參加抽獎活動，贏取終極大獎及安慰獎，其中頭獎可獲HK$5,000禮品卡乙張。抽獎結果可瀏覽https://top10.consumer.org.hk

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