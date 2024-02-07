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兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】

兒童健康 18:55 2024/02/07

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苗真的兒子未足1歲時，曾發生嚴重燙傷意外。

現年42歲的台灣電視劇女演員苗真，一直以單身自居，近日卻在一次台媒訪問中自爆早已秘婚且離婚，並獨力撫養一名孩子。惟孩子卻在11個月大時，一次意外中被熱水燙傷，全身有7成燒燙傷口。苗真由於不忍兒子受苦，含淚簽下放棄急救切結書。有兒科醫生分享，冬天時要小心5樣保暖物品，以免孩子因此燙傷。

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綜合台媒報道，苗真曾自爆有一段跨國婚姻，與一名日本男子生下男嬰。惟兒子卻在11個月大時，不慎被熱水燙傷雙腿，導致全身有70%部分燙傷。當時苗真把兒子送院治療後，醫生卻向她表示，由於兒子年紀過輕，手術風險高，未知能否接受全身麻醉、清創及植皮等治療，因此她只能忍痛簽下「放棄急救切結書」，感到崩潰又無助，所幸兒子最終幸運捱過這一關。

5樣保暖物品要小心

台灣禾馨醫療小兒科醫師巫漢盟曾在社交平台分享，踏入冬季，不少家庭都會取出保暖物品，但使用之餘也要注意使用時間、溫度、部位等，避免發生燙傷情形。點擊下圖睇更多：

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輕微燒傷急救法

TOPick曾訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

  • 先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
  • 再抹乾傷口
  • 後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
  • 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

  • 燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官
  • 肢體或軀幹環形的燒傷
  • 傷者是年幼之人士
  • 任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷
  • 10%或以上的皮膚面積被燒傷

處理燒傷5個「不要」：

  • 不要刺穿水泡
  • 不要撕去黏連的衣物
  • 不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等
  • 不要冰敷傷處
  • 不要將傷病者過度降溫

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責任編輯：王明芳

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