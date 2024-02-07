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鄭啟泰逝世丨新城製特輯紀念鄭啟泰　未婚妻王雁芝：I Love you 老公!

娛樂 18:51 2024/02/07

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王雁芝在紀錄節目憶未婚夫鄭啟泰生前點滴。

鄭啟泰（Eric）在日前猝逝，而在1998年加盟新城廣播的他曾短暫離開，在今年1月再度回巢。

本來，鄭啟泰回新城計劃逢周三、四、五在下午與T-Max、麥皓兒齊主持節目《得閒High Tea》，而今天（2月7日）是啟泰離世後首日節目，新城為紀念他特別製作《怪你過份美麗 紀念鄭啟泰》紀念特輯在今天播出。

鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻徹夜難眠　王雁芝：要學會自己一個人瞓覺喇！

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鄭啟泰逝世丨指未婚夫為人浪漫

而鄭啟泰未婚妻王雁芝錄音留言在節目中播出，當中講到二人如何認識，同時堅強的她以積極去面對此不幸事，她表示：

認識鄭啟泰的人都知道好鍾意整蠱人，今次真係大整蠱，先求婚，之後自己走咗去唔理我，好多朋友都話點解妳可以咁堅強架，想哭就哭啦，我話其實我已經哭完啦，哭完就要笑番。

記得每一次我哭，佢都會話：哎吔，全世界最醜樣係妳呀，快啲笑番啦，嚇死人咩。

接受他訪問時而認識，開始時冇乜好感，唔鍾意佢啦，又唔打招呼啦，識落之後拍拖，佢好特別好識享受人生，佢會開著音樂跳舞掃地，又會帶我去銅鑼灣油站對面開張枱野餐，亦會自製Menu在我擦牙時貼在窗寫：「Chef Eric’s menu of tonight With unlimited kisses and hearts !( 廚師Eric是日精選 無限個錫錫同心心) !」係咪好浪漫呢!

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然後，曾為運動員的王雁芝續指：

佢曾經講過唔會結婚，竟然可以令到呢隻冇腳的雀仔向我求婚，我仲記得當晚佢同我講過：「老婆，以後記得改口叫老公啦！」係咪估你唔到呢！識咗佢呢兩年，係我人生中最幸福、最浪漫的，我好慶幸識到佢，可以陪佢行到最後一秒，雖然佢已經唔喺度，我會延續佢的快樂，成為Eric 2.0繼續開心咁行落去，人生係長跑，但我呢位長距離Roller選手竟然入咗去短跑跑道，可能我地爆發力太強，我地愛得太轟然，相信不在乎天長地久，只在乎長期心裡擁有，希望大家記得鄭啟泰的好，繼續延續佢的正能量。I Love you 鄭啟泰！I Love you 老公!

（左起）麥皓兒、梁樂童、林伽遙、T-Max（海淦清）。

另外，同樣在新城開咪的薛家燕，憶這位同事兼朋友：

當我接到鄭啟泰離去消息，我心裡面真係好難過，當晚轍夜難眠，點解咁呢？因為大家做同事已經超過十幾二十年，鄭啟泰俾我地感覺真係好和藹可親，好幽默，而且好多嘢我地可以向佢學習，因為佢真係一個好成功，好資深DJ，我記得去年，佢話會出一本書，叫做「如何七日成日演說高手」，啟泰就話：「家燕姐呀，幫我寫叙呀！」咁我就話：「嘩吓！我點識寫呀！我真係好多嘢要向你學習！」佢就話：「唔係呀，家燕姐，妳有好多方面唔同做法呀嘛！妳幫我寫個叙，支持我啦！」

我真係幫佢寫咗個叙，佢仲送番本書俾我，我攞本書時，佢當然話多謝我，我反而話：「我多謝你呀！」呢本書對我嚟講係好好學習機會，我會好珍惜，慢慢睇。

鄭啟泰本計劃回巢開咪。

家燕續憶述，鄭啟泰這位同事的生前點滴，說：

佢除咗和藹可親、幽默感之外，佢好鍾意幫助人，當我地一、兩年前，我地要做網上直播，乜都唔識，好多時要請教他點樣做，用咩儀器，佢一一不厭其長教我地，佢仲連埋儀器借埋俾我地用，所以佢係一個好難得、好難得的好DJ，同埋好同事。

記得有一日，因為佢離開咗新城電台（廣播）成半年，佢突然Whatsapp我同我講：「家燕姐，我可能返嚟同妳做同事呀！」我即刻（開心）問係咪真架？我係好開心，所以在1月30日，我地一齊拍賀年節目，大家係擁抱，而佢仲話要鍚番我一啖，其他同事在講笑：「嘩吓，咁我哋咁開心呀！我就話：「係呀，真係好開心，見番鄭啟泰，佢返嚟我地啲氣氛都開心好多，嗰日我地仲大家一齊互相恭賀，（歎氣）唉，估唔到突然間收到去世消息，真係好難過、好難過（傷心）！唯一係感覺安慰，佢唔洗受長期病痛之苦就離去，不過，我真係要同啟泰講一聲：我地真係每一個同事都好懷念您！好難忘記您帶俾我地歡樂！

啟泰，希望您一路好走！主懷安息！我地永遠懷念您！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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