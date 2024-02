鄭啟泰逝世丨新城製特輯紀念鄭啟泰　未婚妻王雁芝：I Love you 老公!

鄭啟泰(Eric)在日前猝逝,而在1998年加盟新城廣播的他曾短暫離開,在今年1月再度回巢。

本來,鄭啟泰回新城計劃逢周三、四、五在下午與T-Max、麥皓兒齊主持節目《得閒High Tea》,而今天(2月7日)是啟泰離世後首日節目,新城為紀念他特別製作《怪你過份美麗 紀念鄭啟泰》紀念特輯在今天播出。

鄭啟泰逝世丨鄭啟泰未婚妻徹夜難眠 王雁芝:要學會自己一個人瞓覺喇!

鄭啟泰逝世丨指未婚夫為人浪漫

而鄭啟泰未婚妻王雁芝錄音留言在節目中播出,當中講到二人如何認識,同時堅強的她以積極去面對此不幸事,她表示:

認識鄭啟泰的人都知道好鍾意整蠱人,今次真係大整蠱,先求婚,之後自己走咗去唔理我,好多朋友都話點解妳可以咁堅強架,想哭就哭啦,我話其實我已經哭完啦,哭完就要笑番。

記得每一次我哭,佢都會話:哎吔,全世界最醜樣係妳呀,快啲笑番啦,嚇死人咩。

接受他訪問時而認識,開始時冇乜好感,唔鍾意佢啦,又唔打招呼啦,識落之後拍拖,佢好特別好識享受人生,佢會開著音樂跳舞掃地,又會帶我去銅鑼灣油站對面開張枱野餐,亦會自製Menu在我擦牙時貼在窗寫:「Chef Eric’s menu of tonight With unlimited kisses and hearts !( 廚師Eric是日精選 無限個錫錫同心心) !」係咪好浪漫呢!