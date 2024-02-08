新冠病毒變異 疫苗須具針對性 高風險群組盡早接種 增強保護力

新冠疫情至今逾三年，原始病毒株經過洗牌及變異，已變種至現時較流行的XBB及JN.1病毒株，換句話說，昔日市民接種的第一代或二價新冠疫苗，未必能針對性地有效對應新的變異病毒株。有專科醫生指出，要增強對新冠病毒的防護，建議盡早接受最新一代具針對性的疫苗，始能提升體內的抗體水平，減低重症及併發症風險。

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變異病毒株傳播力強

新冠確診個案自去年十二月起持續上升，意味正進入高峰期，唯一不同的是，新冠病毒株已變異至如今流行的XBB及JN.1病毒株。感染及傳染病科專科醫生徐詩駿指出，比起昔日的原始病毒株，現時的病毒株雖然傳播力愈來愈強，但重症比率相對較低，預計新冠病毒株會像季節性流感病毒般經常變異︰「病毒一定會變得更具傳染性，惟重症比率會有所降低。」

然而，市民並不能因此掉以輕心，特別是高風險群組。徐醫生解釋，高風險群組包括 : 50歲或以上的人士，以及18至49歲患有長期病患或免疫力失調人士、孕婦、未曾接種任何新冠疫苗或未曾感染新冠病毒的人士等，他們染病後出現重症的機會較大，亦會有較高的入院及死亡風險，建議跟隨政府指引，盡早接種新冠疫苗以加強保護。

▲感染及傳染病科專科醫生徐詩駿醫生建議，高風險群組人士應考慮盡早接種最新的新冠疫苗，以加強保護。

抗體水平隨時間下降

部分人或會認為過去數年已接種至少兩針疫苗，為何仍要繼續接受疫苗注射? 徐醫生解釋，以往的疫苗主要針對原始病毒株，即使後來推出的二價疫苗，也僅能較針對性地應對BA.4及BA.5變異病毒株，跟現時流行的XBB病毒株不一樣，抗體中和XBB病毒株的能力會相對較弱，而政府近月引入的mRNA疫苗則能應對最新病毒株，有助提升抗體水平。徐醫生又補充，人體內的病毒抗體在接種疫苗後或確診後六個月便會開始下降，假如距離對上一次接種疫苗或受到新冠病毒感染已達半年或以上，高風險群組人士應考慮盡早接種新疫苗，以加強防護。

新一代XBB疫苗的副作用與早前已推出的新冠疫苗相若，包括注射部位疼痛、腫脹、肌肉及關節痛等。免疫力低的人士宜於接種前先諮詢醫生的意見，以判斷其身體狀況是否適合接種。

妥善控制慢性病 有病徵應進行快測

除了接種疫苗，徐醫生亦建議高風險群組應注意及控制好如糖尿病及高血壓等慢性病的病情，按時服藥以免因病情惡化而導致免疫力下降，更容易受病毒感染。他補充，一旦出現上呼吸道感染徵狀，應盡快進行快速測試，以確定是否感染了新冠病毒或流感病毒︰「現時新冠病毒已有對應的口服藥物治療，假如沒有接受測試，便難以判斷感染了甚麼病毒，屆時或未能及時對症下藥，延誤治療。」

感染及傳染病科專科醫生

徐詩駿醫生

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