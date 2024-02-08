靚媽精明眼︱人造色素或損兒童專注力　58款不含邪惡色素朱古力名單

▲ 人造色素或損兒童專注力，58款不含邪惡色素朱古力名單。

【農曆新年2024/全盒/零食/朱古力/賀年食品】農曆新年，很多家庭都會準備全盒應節和招待客人，當中朱古力是很多小朋友的最愛。不過，部分朱古力添加了人造色素，攝取過多有機會影響兒童專注力。TOPick檢視了市面66款朱古力，發現當中有58款不含邪惡人造色素。

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6種人工色素或損專注力

據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

名稱 國際編碼系統編號 誘惑紅AC 129 淡紅 122 麗春紅4R 124 喹啉黃 104 日落黃FCF 110 檸檬黃 102

58款不含邪惡色素朱古力

TOPick檢視市面66款朱古力，根據配料表所示，發現有8款含有1種或以上人造色素，部分更含有上述的「邪惡色素」，包括日落黃FCF、誘惑紅AC、檸檬黃等。至於其餘58款朱古力，配料表上則沒標明含有人造色素，點擊下圖查看完整名單：

瑞士蓮：

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GODIVA：

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明治：

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其他品牌朱古力：

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台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

兒科專科醫生張傑早前接受訪問時表示，人工食用色素會否引發過度活躍症雖仍未有結論，但歐盟成員國由2010年起，已要求出售的食物如含有這些人工食用色素，必須附加「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句，由此可見這些人工食用色素對過度活躍行為有負面影響。

影響小朋友專注力和情緒

除了人造色素外，家長選購朱古力時，亦要留意營養標籤中的糖分含量。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問，指出小朋友攝取過多的糖分，除了易引起蛀牙，還會令血糖在短時間內大升大跌，影響小朋友的專注力和情緒，亦會較容易感到疲倦，另會影響小朋友食正餐的胃口，影響吸收其他營養。

Annie表示不少人誤以為可可純度愈高的朱古力，相較牛奶朱古力或白朱古力健康，這是誤解，因為黑朱古力的可可含量高，可可脂含量增，部分品牌為了為中和苦澀味，或會添加更多糖。家長選購時宜查看產品的營養標籤。

咖啡因或影響孩子脾氣

咖啡因是天然存在於可可豆中，Annie提醒，依美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。咖啡因刺激中樞神經系統有提神作用，但會令孩子亢奮，如果吃太多朱古力，有機會令孩子脾氣變得暴躁，長遠影響其情緒發展，造成社交困難，甚至引發自閉症和多動症等問題。

另一方面，咖啡因會影響食慾和睡眠質素，有礙發育中兒童的營養吸收。若小朋友對咖啡因敏感，更有機會引因肚瀉。因此Annie建議家長盡量不要讓孩子多吃朱古力，可改選其他較健康的小食為佳。

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責任編輯：沈佩珊