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【美斯風波】美斯東京上陣逾30分鐘多次攻門　國際邁阿密互射12碼落敗

社會 19:22 2024/02/07

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國際邁阿密互謝12碼輸3比4，美斯心情未受影響。

國際邁阿密周日到港聯的比賽未有落場，引發球迷以及港府不滿，事件引發軒然大波，球迷向消費者及海關投訴，要求主辦單位「回水」，亦打擊本港盛事經濟的聲譽。

美斯前日轉抵日本，參與國際邁阿密的最後一場季前賽，對戰日職聯神戶勝利船。賽前美斯於記者會表示，不適感已有好轉。

美斯於59分鐘出場，接替大衛魯伊斯。

74分鐘，蘇亞雷斯退下火線。

77分鐘美斯於左路找到機會突入，兩次施射分別被擋出，以及不中目標。

雙方賽和一比一，進入互射12碼階段，首五輪12碼雙方3比3，進入「突然死亡」階段，最後國際邁阿密12碼失利，對戰神戶勝利船落敗。

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比賽於今日當地時間5時舉行，目前於下午場階段，雙方仍然互無紀錄，美斯於下半場開始於場邊熱身。

比賽直播：https://www.intermiamicf.com/live

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