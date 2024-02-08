親子好去處｜西九Pokémon打卡遊戲登場設3大打卡點　必影2米高巨型比卡超換禮物

▲ 由即日起至2月25日，西九文化區設Pokémon打卡位，與比卡超打卡即可換小禮物！（相關機構提供）

Pokémon粉絲集合！由即日起至2月25日，受大人小朋友喜愛的Pokémon將現身西九文化區，2米高的巨型比卡超和多個Pokémon打卡位經已準備好，靜候大家到來。可愛的比卡超更會快閃現身，與一眾粉絲見面，Pokémon迷千萬不要錯過！

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農曆新年2024｜影2米高比卡超 獲神秘小禮物

由Sun Life永明冠名贊助的「Sun Life永明繽FUN跑：Pokémon Run Hong Kong 2024」將於3月舉行，為了迎合Pokémon熱潮，由即日起至25日舉行「Sun Life永明繽FUN打卡遊戲」，西九文化區設置了多個打卡位，當中包括2米高的巨型比卡超，而其他小精靈亦會現身尖沙咀和紅磡，各位「小精靈訓練員」要把握捕捉機會！

▲ 必影2米高巨型比卡超！（相關機構提供）

此外，在指定時段，各位只需拍下與Pokémon的合照，即有機會獲得神秘小禮物一份，大家記得和家人朋友們，前往西九文化區的Sun Life永明繽FUN大道與比卡超打卡啦！

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遊戲玩法如下：

日期 即日起至2月25日23:59（香港時間為準） 遊戲玩法 1.「讚好 / Like」Sun Life Hong Kong Facebook專頁 2.「讚好 / Like」於1月26日於Sun Life Hong Kong Facebook發出的有關帖文 3. 到訪任何一個指定打卡地點，透過Sun Life Hong Kong Facebook有關帖文所連結的遊戲自拍，發揮你的創意加上貼圖，並下載照片 4. 上載照片至您的Facebook，並於該帖文加上#SunLife永明繽FUN打卡遊戲及將帖文設定為「公開」 5. 螢幕截圖該帖文 6. 將截圖Facebook Messenger Inbox至Sun Life Hong Kong Facebook *每階段最快的100位合資格參加者將可獲得神秘小禮物一份。

農曆新年2024｜比卡超快閃登場

另外，在指定周日可愛活潑的比卡超將會快閃現身與粉絲會面，每場見面更會設有30分鐘，一次過滿足Pokémon粉絲的打卡慾望！

▲ 在指定周日可愛活潑的比卡超將會快閃現身與粉絲會面。（相關機構提供）

Sun Life永明更聯同侘寂珈琲合作推出Sun Life永明繽FUN體驗，參加者於指定日子完成任務，即可獲得免費限量版特飲一杯。

活動詳情：

１. Sun Life永明繽FUN打卡遊戲

日期：即日起至2月25日

（*因應農曆新年，「Sun Life 永明繽 FUN 大道」將於2月11日關閉）

打卡地點：Sun Life永明繽FUN大道

開放時間：11:00-19:00

地點：西九文化區M+博物館對出

Sun Life 永明繽FUN站

開放時間：11:30-20:00

地點：尖沙咀K11 MUSEA NSEW商鋪

Sun Life永明繽FUN學堂

開放時間：09:00-18:00

地點：紅磡祥祺中心A座地下

2. Pikachu見面會

日期：2月16至18日

時間：12:00-19:00

地點：西九文化區侘寂珈琲

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責任編輯：王明芳