【農曆新年】警方初一初二分階段封路　一文看清交通安排

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龍年將至，本港將有連串農曆新年慶祝活動。警方今日（7日）宣布，年初一（10日）花車巡遊當晚，尖沙咀一帶將於下午3時半起封路，而年初二（11日）煙花匯演，維港兩岸一帶下午3時起分階段封路。至於在年三十至年初四改為通宵服務的深圳灣口岸，亦會實施特別交通安排。

警方指，針對年初一花車巡遊，將分3階段封路，天星碼頭及中港城巴士總站會封閉，相關巴士路綫會分别改道到九龍站巴士總站及高鐵巴士站。西九高鐵站J1及J2出口外會設立臨時過境巴士站，當日下午3時起提供前往深圳灣既過境巴士服務；同日晚上8時開始提供前往皇崗過境巴士服務，旺角鴉蘭街（金都廣場對開）的跨境巴士則會提供24小時服務。

至於年初二，暌違4年的農曆新年煙花匯演舉行，灣仔金紫荊廣場下午3時起封路，港島其他路段於下午5時30分起分階段封路，九龍則將分4階段封路。

警方亦將於油尖警區及紅磡海濱長廊，實施人流安全管理措施，包括將尖沙咀及紅磡海濱一帶道路分階段劃為行人專用區。警方會視乎人潮情況於臨時行人專用區內實施安全措施，包括封閉行人隧道及以鐵馬設置封鎖線。在海濱長廊一帶及人流密集的行人天橋，則將實施單向人潮管制，港鐵亦會視乎情況於區內各港鐵站出入口實施進出管制。警方呼籲巿民，遵從現場警員的指示，並留意當晚張貼的告示和廣播。

警方稱，2019年的花車巡遊有約4.4萬人參與，而剛過去的除夕煙花，維港兩岸有約40萬人觀賞，估計今年人數相若，呼籲市民及早規劃行程，使用替代路綫，並預留額外出行時間；而封路範圍內的巴士站會遷移，有需要市民可掃描警員身上的二維碼，導航至合適巴士站。

警方又稱，香港文化中心、鐘樓及重新開放的星光大道一帶，一直是公眾聚集及觀賞匯演的熱門地點，如該地區的人群到達飽和點時，前往該處的市民將要轉往其他地區；而西九文化區目前仍有不少建築工程，有關工程承辦商已於工程地點築起圍欄及鐵馬，並張貼告示，市民切勿進入地盤範圍或攀附圍欄。

深圳灣口岸實施特別交通安排

另外，年三十至年初四期間，深圳灣口岸將改為通宵服務，服務口岸的巴士和跨境巴士會開設通宵路線。警方表示，會按現場交通情況，分2階段實施特別交通安排，當深圳灣口岸出現一定車龍，跨境私家車要進入預設私家車等候區排隊，屆時會透過社交平台、電台等，向駕駛人士發放最新車輛輪候時間，如有車輛在輪候區希望折返，警方會彈性處理協助離開。

至於維持24小時通關服務的落馬洲管制站，會分3階段實施特別交通安排，當出現一定車龍後，公共運輸車輛包括所有跨境巴士，要改用貨車通道前往落客區，若車龍繼續伸延，所有跨境私家車需進入預設私家車等候區排隊。羅湖口岸則會在年三十晚和年初二，延長至翌日凌晨兩點。

運輸署指，深圳灣口岸設施較大，道路亦較廣闊，相信能有效分流。署方提醒，如並非持有落馬州口岸禁區紙，年三十至年初四只能使用深圳灣口岸通關。

運輸署提醒，東鐵綫會相應延長服務時間，金鐘站最後一班開往羅湖站的列車會在凌晨12時56分開出，而羅湖站開往金鐘的尾班車會在凌晨兩2時半開出，但其他鐵路綫不會延長服務。

警方呼籲，訪港旅客要盡量使用公共交通工具出入境，亦鼓勵要預先做好行程規劃，包括選擇在港過夜，避免在凌晨時分經陸路口岸離港。

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責任編輯：梁薾心