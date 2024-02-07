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【美斯翻生】政府：美斯日本之旅上場活躍自如　要求合理解釋

社會 21:42 2024/02/07

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國際邁阿密日本之行，美斯有上陣。政府發言人表示，國際邁阿密CF球隊教練於2月4日在香港宣布美斯因傷不能出賽，但三日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，香港市民都有著不少疑問，政府希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋以解答他們的疑問。

 

 

 

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責任編輯：陳展棋 

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