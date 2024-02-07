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【過山車故障】調查發現上落客區延誤引致事故　機電署要求迪士尼全面檢查方可重開

社會 21:48 2024/02/07

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香港迪士尼樂園「飛越太空山」過山車發生乘客受困事故。（曾秋文攝）

香港迪士尼樂園今日（7日）疑有過山車故障，被困的12名乘客最終安全獲救。機電工程署表示，正調查迪士尼樂園涉事的「飛越太空山」過山車乘客受困事故，初步調查發現上落客區列車延誤致安全系統制停所有列車，署方已要求園方對有關過山車作全面檢查，在確保安全後才可重新開放，並就事故提交報告。

機電署發言人表示，於今午3時30分接獲迪士尼樂園通報飛越太空山過山車有乘客受困事故後，即時派員前往現場調查。

發言人指，初步調查發現，事發時有9列過山車正在運作。由於上落客區列車延誤，安全系統啓動並將軌道上的所有列車制停，以防止其他列車進入上落客區。由於當時有列車被制停於較難接近的區域，故園方根據操作程序，先聯絡消防處提供協助，然後才安排乘客離開機動遊戲機。所有乘客於下午4時15分獲安全疏散，事故中沒有乘客受傷或機件故障。

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責任編輯：馮琪雅

迪士尼樂園 Disney 交通事故 機電署 消防處

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