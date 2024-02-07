【美斯翻生】霍啟剛：香港球賽淪落此地步　這件事絕對不能「算數」

▲ 體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛。（霍啟剛fb圖片）

國際邁亞密CF今晚在日本友賽神戶勝利船，球王美斯在下半場60分鐘入替，但周日在香港的表演賽，球隊領隊卻稱美斯因傷所以缺陣。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛晚上再在社交平台發千字文，質疑美斯受傷的說法是否撒謊。

霍啟剛表示，作為代表體育界的立法會議員，這件事絕對不能「算數」。他指在過去數天留意到有許多遊客，甚至有遠自新疆來的遊客，花上巨款為了一睹偶像的風采，他明言：「香港球賽如今淪落到這個地步，絕對有損香港形象。今次事件絕對涉及重大的公眾利益，我會繼續跟進事件，希望得到答案。」

對於美斯在港缺陣，霍啟剛稱，昨天留意到美斯在日本的記者招待會上，親自兩次提及自己在香港沒有受傷，只是有點不適，「聽到一刻簡直難以置信，那就是代表傷勢不是嚴重到不能上陣。」但球隊教練在香港時卻以美斯受傷為由不安排他上陣，令他不敢質疑：「我們是相信 Gerardo Martino 還是相信美斯呢？是誰在撒謊？」

霍啟剛指，如果按美斯所言他真的沒有受傷，不上場可說是違背體育道德，而按媒體報道合約訂明是要踢45分鐘以上，不上場也是衝擊商業底線，牽涉到違反合約精神，「我們真金白銀購票入場的球迷或贊助商是否有依法追討的空間呢？」

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記者：戴朗希