美斯訪日本丨美斯解釋香港站未能出場原因　球王身處東京同時四川發微博

▲ 美斯在日本友賽落場踢了60分鐘，出賽前發文解釋在香港未能出場的原因。

日前，球王美斯隨所屬球會國際邁阿密訪港，在周日（2月4日）於大球場卻全場齋坐沒落場，引起購票入場的球迷不滿。

在昨日（2月7日），美斯在日本與勝利船踢友賽前，於傍晚5時57分在個人擁有813萬粉絲的微博帳戶以中文及西班牙文雙語發文，當中中文版全文約200字。

美斯表示，在香港表演賽時因腹股溝有傷，並且傷處發腫兼有痛感，只好遺憾地缺陣未能上場，而他表示希望可再訪港為球迷獻技。不過整篇文章沒道歉字眼，內容與他日前在記者會所說差不多。

不過在微博顯示，這篇帖文於四川發出，但在發此帖文時，美斯正身處日本東京國立競技場。結果當日友賽，美斯列為後備，下半場戰替入戰至60分鐘左右。兩隊賽0：0和局，要互射12碼分勝負，結果4：3，國際邁阿密不敵勝利船。

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▲ 美斯日前在香港大球場沒有落場並被指黑口黑面。（經濟日報圖片）

美斯發文，全文如下：

所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在新聞發布會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。瞭解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。

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霍啟剛：香港球迷傷口撒鹽

在賽後，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛在個人社交平台發文稱，對美斯在日本表示在港不適感難以置信，因為球隊教練的解釋是基於他受傷所以要缺陣，懷疑有人講大話。

霍啟剛同時質疑主辦方Tatler有否要求球隊負責人提供醫療報告，或由教練說了算。他稱，見到美斯在日本的表現，是在香港球迷傷口上撒鹽，認為事件淪落到此地步，有損香港形象。

▲ 美斯在日本友賽落場踢了大約60分鐘。

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